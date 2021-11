[Appel à candidatures] Rejoignez X-UP, l’incubateur de start-up deeptech de l’École polytechnique

Vous avez un projet ou une start-up Tech ? Vous souhaitez être accompagné(e) ? Intégrez pendant 6 mois intensifs un des écosystèmes les plus dynamiques du pays !

Programme X-Up

X-Up est le programme personnalisé d’incubation de l’École polytechnique pour startups deeptech early stage. D’une durée de 6 mois, il accompagne des startups issues du monde de la recherche mais également tous porteurs de projets innovants dans le développement de leur technologie de rupture avec pour objectif la création d’entreprise.

Qui peut candidater ? Tout(e) porteur(se) de projet deep-tech peut candidater à condition de porter un projet à forts enjeux technologiques, Polytechnicien ou non.

Vous voulez entreprendre dans des secteurs à forte valeur technologique ?

Nos thématiques prioritaires :

Green Tech,

Health Tech,

Industrie 4.0,

Defense / New Space,

Mais aussi.. (tous projets à fort enjeu technologique sera étudié)

Robotique,

IOT,

IA,

Bio Tech,

Smart cities,

etc…

Candidatez avant le 15/11/2021 pour développer votre entreprise dans un cluster d’innovation de rang mondial.

MODALITÉS & DATES CLÉS

Ouvert à tous les entrepreneur(e)s, Polytechniciens ou non Candidature en ligne avant le 15.11.2021 Pitch des dossiers sélectionnés les 25.11.2021 & 26.11.2021 Résultats de la sélection fin novembre Pré-incubation d’un mois avant le passage devant le comité de sélection finale le 10.01.2022 Démarrage de la période d’incubation le 21.01.2022 Demo day

LES AVANTAGES

Des program managers et une équipe pluridisciplinaire dédiée à votre projet

Un coaching sur-mesure pour vous guider et vous challenger

La connexion avec des ingénieurs référents et un designer senior

Une formation et l’expertise d’ingénieurs pour prototyper

La connexion aux alumini, aux étudiants, aux start-up, aux corporates

Un open-space, l’accès aux salles de réunion, à un espace de prototypage et aux plateformes de connexion: perks, communauté, jobboard

L’accès à un espace de prototypage tout équipé et à l’expertise de 3 ingénieurs dédiés

La proximité du centre de recherche, de nos partenaires excubés, l’accès aux événements internes et externes

Depuis 1794, l’École polytechnique forme des ingénieurs au plus haut niveau. La dimension scientifique et technologique combinée à un écosystème unique permettent aujourd’hui à l’école d’accompagner et d’incuber certaines des start-up technologiques les plus innovantes du pays. Avec nos programmes et dispositifs d’accompagnement X-Up, X-Tech, X-Fab et X-Corporate, notre vocation est de répondre à tous les besoins des acteurs de l’innovation grâce à notre accélérateur et notre incubateur mais aussi des outils de financement, des espaces de coworking et de prototypage pour favoriser la créativité et l’émergence de projets entrepreneuriaux à fort potentiel.