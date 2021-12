[SERIE E] Claroty lève 400 millions de dollars auprès de SoftBank

Claroty, une startup new-yorkaise spécialisée dans la cybersécurité, boucle un tour de table de 400 millions de dollars auprès de SoftBank et des investisseurs existants Bessemer Venture Partners, Schneider Electric et Rockwell Automation. ISTARI (une plateforme mondiale de cybersécurité créée par Temasek), Team8 et 40 North, ont également participé. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à 635 millions de dollars.

Lancé en 2015 par Amir Zilberstein, Benny Porat et Galina Antova, Claroty permet aux organisations de sécuriser les systèmes cyber-physiques dans les environnements industriels (OT), de santé (IoMT), et d’entreprise (IoT). Dirigée par Yaniv Vardi, l’entreprise annonce également son intention d’acquérir Medigate, fournisseur de sécurité IoT dans le domaine de la santé. La plateforme permet aux prestataires de soins de santé de fournir des soins connectés en toute sécurité.

« Nous avons construit la première plateforme de sécurité IoT dédiée aux soins de santé du secteur, qui a été nommée 2021 Best in KLAS for Healthcare IoT Security dans le rapport KLAS Software & Services, afin de donner aux prestataires de soins de santé les moyens de fournir des soins sécurisés et connectés », commente Jonathan Langer, cofondateur et PDG de Medigate. « Faire partie de Claroty signifie que nos clients continueront non seulement à bénéficier de la meilleure sécurité pour leurs appareils IoT de santé, mais qu’ils obtiendront également une couverture pour le large éventail d’actifs IoT industriels dans leurs réseaux, sans avoir à assembler des outils disparates pour chacun d’entre eux. »

82% des systèmes de santé ciblés

Le secteur de la santé est en effet particulièrement touché par les attaques informatiques. 82% des systèmes de santé ont déclaré avoir subi une cyberattaque IoT au cours des 18 derniers mois, selon Gartner. « Alors que la connectivité entre les systèmes cybernétiques et physiques dans les secteurs de la fabrication, de la santé, de l’énergie et d’autres industries génère des avantages concurrentiels significatifs via une agilité et une résilience opérationnelles accrues, elle crée également une plus grande exposition aux risques avec des conséquences graves pour la sécurité des patients, la sécurité publique et l’environnement », explique Yaniv Vardi, PDG de Claroty. « En combinant l’expertise profonde du domaine et les technologies spécialisées de Claroty et Medigate en une seule plateforme, nous ferons un pas de géant dans notre mission de sécuriser l’univers en constante expansion du XIoT pour chaque organisation connectée. »

Cette acquisition et ce financement permettront à Claroty de compléter son offre et d’asseoir sa position sur le marché. Yossi Cohen, responsable de SoftBank Investment Advisors, Israël, a par ailleurs rejoint le conseil d’administration de Claroty.