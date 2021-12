[FrenchWeb 2022] quelles sont les préconisations de France Digitale à l’égard des candidats à l’élection présidentielle

Pour cette première édition de FrenchWeb 2022, nous recevons Maya Noël, Directrice Générale de France Digitale, pour nous détailler les recommandations et positions de l’association représentante des fonds d’investissements et de leurs startups, à destination des candidats à la présidence. Nous recevrons tout au long de la campagne les différentes fédérations professionnelles et lobbys représentatifs dans ce nouveau programme.

« L’élection présidentielle constitue une temps fort dont nous profitons pour faire passer nos messages. Pour l’occasion, nous sortons un manifeste qui s’apparente à une boîte à outils et qui explique quels sont les enjeux et besoins pour continuer à grandir », commente Maya Noël.

À travers ce manifeste, France Digitale met en avant 4 revendications:

Pouvoir recruter les bons talents : la concurrence est rude, les talents sont convoités par des entreprises étrangères, notamment aux États Unis, et la pénurie de talents se ressent dans le numérique.

S’ouvrir à de nouveaux marchés : l’enjeu autour du marché public pour les startups est majeur. Comment faire en sorte que le public achète auprès de sociétés technologiques françaises ?

Le numérique pour accompagner la transition environnemental et sociétal : les fractures sont visibles, et le numérique peut y répondre.

Le financement : quels défis attendent les startups ?

Quelle est la position de France Digitale sur les sujets clés et quelles sont les préconisations pour être opérationnels ?

Retrouvez l’interview de Maya Noël, directrice générale de France Digitale :