Apps de rencontre : Happn recrute des candidats créatifs et innovants

FrenchWeb consacre toute cette semaine du 2 mars à l’emploi dans le numérique. En plus du Top 100 des entreprises qui recrutent (le classement concernant les entreprises de services du numérique et les agences est à retrouver ici), nous interrogeons certains de ces acteurs pour en savoir un peu plus sur leurs besoins. Aujourd’hui, nous nous intéressons à Happn.

L’entreprise, qui compte actuellement 110 collaborateurs à Paris, prévoit d’en recruter encore autour de 40 cette année. Tous les départements sont concernés: les équipes Tech (développeurs, ingénieurs Q&A…), le département produits (designers, products owners…), celui consacré à la data (data scientists, data ingénieurs…) et le marketing. Dans un secteur des applications de rencontre très concurrentiel, Happn est particulièrement à la recherche de candidats créatifs et innovants.

Que faut-il savoir sur le secteur des applications de rencontre avant de le rejoindre? Quelle ambiance de travail a instauré Happn? A quoi ressemble les premiers jours au sein de l’entreprise? Retrouvez l’interview complète de Karima Ben Abdelmalek, secrétaire générale et directrice des ressources humaines et des affaires juridiques pour Happn:

Listen to « Appli de recontre: Happn recrute des candidats créatifs et innovants » on Spreaker.

