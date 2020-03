FrenchWeb consacre toute cette semaine du 2 mars à l’emploi dans le numérique. En plus du Top 100 des entreprises qui recrutent (le classement concernant les entreprises de services du numérique et les agences est à retrouver ici), nous interrogeons certains de ces acteurs pour en savoir un peu plus sur leurs besoins.

Après l’interview d’Alexandre Collinet, directeur général adjoint pour LeBonCoin, hier, rendez-vous ce mardi avec Sarah Ben Allel, à la tête du recrutement pour la néobanque B to B Qonto. La FinTech, qui en janvier a réalisé un tour de table de 104 millions d’euros, a prévu une centaine de recrutements en 2020. Tous les départements sont concernés: la partie technique (développeurs, product managers, designers…), le marketing (marketing digital, communication…), les métiers supports (finance, compliance…), la vente, notamment pour des postes de business developers, ou encore les ressources humaines.

L’entreprise est basée à Paris et compte actuellement autour de 200 collaborateurs.

Quel univers de travail a instauré Qonto? Comment la startup se positionne-t-elle au niveau des salaires? Quels conseils pour réussir votre candidature chez eux? Retrouvez l’interview complète de Sarah Ben Allel, Head of People pour Qonto.

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission DECODE Business sur Spotify, Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émissionsur Apple Podcast Deezer , ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Listen to « Des métiers techniques à ceux de la finance: une centaine de postes ouverts chez Qonto » on Spreaker.

Découvrez les autres émissions de Decode Media