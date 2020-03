Le Top 100 des entreprises qui recrutent dans le numérique en 2020

Pour la dixième édition de sa Semaine de l’Emploi dans le Numérique (SEN#10), FrenchWeb a recensé les prévisions de recrutement de profils digitaux des entreprises françaises, pour établir son Top 100 des entreprises qui recrutent dans le numérique d’ici la fin 2020.

Le palmarès est établi en fonction du nombre de recrutements prévus par les entreprises françaises d’ici la fin de l’année 2020. Il comprend uniquement les répondants faisant partie de la catégorie « entreprises ». Les ESN & Agences font l’objet d’un traitement à part.

Plus de 9 postes sur 10 en CDI

Au total, les entreprises qui figurent dans le Top 100 ont prévu de recruter près de 6 253 profils digitaux d’ici la fin de l’année 2020. 92% de ces recrutements sont prévus en CDI et 37% correspondent à des créations de postes. Depuis 2017, le nombre de CDI ne cesse d’augmenter et est passé de 70% à 92%.

Cette année, ce sont les entreprises qui emploient plus de 1000 salariés qui ont prévu le plus de recrutements, soit 36% du total des recrutements déclarés. Les entreprises entre 200 et 500 salariés représentent elles aussi une part non négligeable des recrutements en 2020 avec 31% du total.

Les recrutements boostés par une licorne français

En tête du classement, nous retrouvons la société Doctolib. L’entreprise d’E-santé française a en effet prévu de recruter plus de 1200 personnes sur les 18 prochains mois pour alimenter sa croissance. La branche numérique de La Poste arrive à la seconde place, avec plus de 400 recrutements prévus dans des domaines majoritairements techniques.

Enfin, à la troisième place du podium se trouve OVH. L’entreprise était notamment arrivée en première place du FW500 2020.

Méthodologie : Classement établi sur la base de données collectées via un questionnaire en ligne sur le site de FrenchWeb, du 8 janvier au 20 février. 152 sociétés ont répondu à l’enquête en ligne.

Le palmarès des entreprises qui recrutent dans le numérique reprend les données déclarées par les répondants de la catégorie «Entreprises», hors Agences & ESN, qui font l’objet d’un traitement à part.

Le classement final est établi en fonction des recrutements déclarés.

Retrouvez sur le jobboard de FrenchWeb les offres d’emploi des entreprises qui recrutent

Si vous souhaitez participer à la prochaine édition du Top 100 des entreprises qui recrutent, indiquez-nous vos coordonnées afin que nous vous informions des prochaines dates d’inscription pour l’édition 2021. L’appel à candidatures ouvrira début 2021.