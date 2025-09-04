Atlassian s’offre The Browser Company pour 560 millions d’euros et veut imposer un navigateur IA pour le travail

Atlassian franchit une nouvelle étape stratégique. Après l’acquisition du français Cycle hier, l’éditeur australien de logiciels de collaboration a annoncé l’acquisition de The Browser Company, créateur des navigateurs Arc et Dia, pour environ 610 millions de dollars en cash, soit 560 millions d’euros. L’opération, qui doit être finalisée d’ici décembre, vise à transformer le navigateur en outil central de productivité à l’ère de l’intelligence artificielle.

Fondée en 2019, The Browser Company s’est fait connaître avec Arc, un navigateur pensé comme une alternative à Chrome ou Safari, intégrant tableau blanc collaboratif et gestion avancée des onglets. En 2024, la startup a lancé en bêta Dia, un navigateur plus léger doté d’un assistant IA capable de dialoguer avec plusieurs onglets en simultané. Ces expérimentations, centrées sur la productivité, ont séduit une base d’utilisateurs passionnés mais restaient encore éloignées d’une adoption grand public.

Avec ce rachat, Atlassian compte donner une nouvelle dimension à Dia en l’imposant comme navigateur IA professionnel de référence. L’ambition affichée est de créer un environnement optimisé pour les applications SaaS, enrichi par une contextualisation des onglets et doté d’une mémoire de travail individuelle, tout en garantissant confiance et sécurité pour les entreprises.

« Les navigateurs actuels n’ont pas été pas conçus pour les professionnels, ils ont été conçus pour faire des recherches. Cet accord représente une avancée audacieuse pour réinventer la navigation, pour qu’elle soit adaptée à la collaboration professionnelle à l’ère de l’IA », explique Mike Cannon-Brookes, CEO et co-fondateur d’Atlassian. Il souligne que la combinaison de l’expertise SaaS d’Atlassian avec la vision produit de The Browser Company peut transformer la manière de travailler en ligne.

Josh Miller, co-fondateur et CEO de The Browser Company, partage la même conviction : « Pour les personnes travaillant sur ordinateurs, votre navigateur c’est votre travail, là où vous passez des heures à passer d’un onglet à l’autre quotidiennement. Ce contexte, associé à l’accès à vos outils, est extrêmement précieux pour l’IA. »

Atlassian, qui revendique plus de 300 000 clients dont 80 % du Fortune 500, veut tirer parti de son expertise en déploiement de l’IA à grande échelle, déjà utilisée par 2,3 millions d’utilisateurs actifs mensuels, pour accélérer la diffusion de Dia.

Créée en 2019 par JOSH MILLER et son équipe à New York, The Browser Company avait déjà séduit des investisseurs de premier plan comme ATLASSIAN VENTURES, SALESFORCE VENTURES, DYLAN FIELD (Figma) et REID HOFFMAN (LinkedIn). Sa dernière valorisation atteignait 550 millions de dollars en 2023.