ACQUISITIONIN THE LOOP

Cycle, nouvelle success story d’Hexa, 11ᵉ sortie pour le startup studio

03/09/2025
1 minute de lecture

Le startup studio Hexa signe une nouvelle sortie avec l’acquisition de Cycle par Atlassian. Fondée en 2019 par Mehdi Boudoukhane au sein d’Hexa (alors eFounders), Cycle développe un outil permettant aux équipes produit de transformer les retours utilisateurs en insights directement exploitables. L’ensemble de l’équipe rejoint désormais Atlassian pour intégrer ses fonctionnalités à Jira Product Discovery, utilisé par plus de 300 000 entreprises dans le monde.

L’opération marque l’arrêt dès le 31 octobre 2025 de la solution de Cycle. Ses capacités seront progressivement transférées dans Jira Product Discovery afin de renforcer l’offre d’Atlassian autour de la gestion de la voix du client. Pour Atlassian, cette acquisition comble une brique stratégique et vient compléter une suite logicielle déjà largement diffusée dans les entreprises technologiques et industrielles.

Du côté d’Hexa, il s’agit de la 11ᵉ sortie après Mailjet, Mention, Foxintelligence, Numeral ou encore Fleex. Thibaud Elzière, cofondateur du studio, rappelle que Cycle illustre le modèle maison, partir de l’idéation, accompagner les premiers développements, attirer des investisseurs ciblés puis trouver un partenaire industriel de long terme. Cycle avait levé un tour de financement en 2023 auprès de BOLDSTART VENTURES, mené par Ed Sim, avant de rejoindre Atlassian.

