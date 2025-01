Automatiser vos processus documentaires grâce à l’IA

Les entreprises gèrent des volumes croissants de données, la rapidité, la précision et la sécurité du traitement documentaire sont devenues des priorités stratégiques. DocuWare, grâce à son Traitement Intelligent des Documents (IDP), offre une solution avancée qui redéfinit les standards de la gestion documentaire. En intégrant des technologies de pointe tellautomatiser vos processus documentaires grâce au Traitement Intelligent des Documentses que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (machine learning), l’IDP transforme radicalement les processus opérationnels.

Qu’est-ce que l’IDP de DocuWare?

Le Traitement Intelligent des Documents (IDP) est une technologie capable d’extraire, de classer et d’interpréter automatiquement les données issues de divers types de documents, qu’il s’agisse de factures, de contrats ou de commandes. Contrairement aux approches traditionnelles, l’IDP ne se limite pas à la numérisation ou à la reconnaissance optique de caractères (OCR). Il s’appuie sur des modèles d’IA et d’apprentissage automatique pour comprendre le contenu des documents et intégrer les données pertinentes directement dans les systèmes de gestion.

Les bénéfices clés de l’IDP

1. Traitement des données non structurées

Selon l’International Data Corporation (IDC), près de 90 % des données à l’échelle mondiale sont non structurées. L’IDP excelle dans le traitement de ces données en les interprétant et en les structurant avec une précision remarquable. Cela permet aux entreprises de transformer une masse d’informations inutilisables en un atout stratégique.

2. Automatisation des processus complexes

L’IDP élimine les erreurs humaines et automatise des tâches répétitives. Les entreprises peuvent ainsi gagner un temps précieux et réaffecter leurs ressources humaines.

3. Optimisation de la gestion documentaire

Avec des fonctionnalités comme la division automatique des documents ou la reconnaissance d’écritures manuscrites (HTR), l’IDP garantit un traitement fluide et cohérent des documents, même lorsqu’ils présentent des caractéristiques complexes (qualité de scan, formats variés, etc.).

4. Réduction des coûts opérationnels

En limitant la saisie manuelle et en améliorant l’efficacité des workflows, l’IDP contribue à diminuer les coûts liés aux processus documentaires, tout en offrant une échelle démesurée pour répondre aux besoins croissants.

Une technologie adaptée à toutes les entreprises

Grâce à l’acquisition de natif.ai, DocuWare enrichit son IDP avec des solutions IA encore plus avancées. Que ce soit pour une petite entreprise ou une grande organisation, l’IDP peut être intégré comme un service autonome ou utilisé conjointement avec les options DocuWare Cloud et On-Premises.

Intégration sécurisée

Les données traitées par l’IDP sont anonymisées avant d’être utilisées pour l’entraînement des modèles. De plus, toutes les informations sont conformes aux régulations RGPD, garantissant une sécurité optimale. En Europe, les données sont hébergées dans des centres de données certifiés situés en Allemagne.

Vers une compétitivité accrue

Dans un marché où chaque seconde compte, le Traitement Intelligent des Documents est un catalyseur d’innovation. En adoptant cette technologie, les entreprises peuvent transformer leur manière de travailler, réduire leurs coûts, et répondre plus efficacement aux attentes de leurs clients.

💡Pour en savoir plus sur l’offre IDP de DocuWare, rendez-vous sur : start.docuware.com/fr/intelligent-document-processing.