Clovis lève 2 millions d’euros pour accélérer la transformation digitale des chantiers de construction

La startup Clovis, spécialisée dans les solutions collaboratives pour le secteur de la construction, annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros.

Fondée par Clément Fradet Normand, Charles Guilhem et Thomas Faustini, Clovis propose une plateforme SaaS qui centralise les informations des chantiers, simplifie la collaboration entre équipes, et optimise la productivité. Déjà adoptée par plus de 20 000 professionnels, l’entreprise se positionne comme un acteur de la transformation digitale dans un secteur encore marqué par des inefficacités structurelles.

Cette levée permettra à Clovis de renforcer sa stratégie commerciale, d’élargir ses fonctionnalités et de préparer une expansion géographique. Ce tour de table en seed a été mené par Tomcat Ventures 1, avec la participation de WeLoveFounders et de business angels issus de l’industrie de la construction.