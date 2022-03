Avec Educapital les startups de l’edTech et du future of work ont leur fonds d’investissement

Pari réussi pour les deux fondatrices d’EduCapital, le fonds d’investissement français dédié aux startups de l’edTech et du future of work. Initié en 2017, par Marie-Christine Levet et Litzie Maarek avec 45 millions d’euros, le fonds a relevé son défi d’investir dans 21 entreprises européennes à l’instar de 360 Learning, LiveMentor ou encore Simundia et compte déjà 2 exits avec Lalilo et Appscho.

Appuyé lors de son lancement par BPI France, Hachette Livre, Bayard, Econocom, ID Kids, mais aussi des family offices, EduCapital vient de cloturer son nouveau véhicule d’investissement avec un premier closing de 100 millions d’euros que les fondatrices escomptent bien monter à 50 millions dans les prochaines semaines. EduCapital accueille de nouveaux souscripteurs comme Les Editions Francis Lefebvre, la fondation Jacobs, UMR, BNP Paribas Innovation, Arkea, Matmut, Revital Emploi et d’autres, tous convaincus de la nécessité d’investir dans le renouveau de l’éducation et de la formation.

Nous recevons dans cette nouvelle émission de notre podcast FrenchWeb VC Marie Christine Levet, co Fondatrice d’Educapital