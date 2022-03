[Seed] Vélo électrique: Motto lève 4 millions d’euros auprès de Founders Future et Cassius Family

VanMoof, Cowboy, Angell, Heritage Bike… Sur le marché des vélos électriques haut de gamme, la concurrence fait rage et les investissements s’envolent. Pour une solution moins onéreuse, les vélos en libre-service sont les plus accessibles mais souvent imprévisibles. Afin de proposer des vélos de qualité à des prix plus abordables et couplés à des services de conciergerie et de maintenance, Motto déploie des vélos sur abonnement et vient de lever 4 millions d’euros auprès de Founders Future et Cassius Family pour accélérer son déploiement.

Lancé en 2021 sous l’impulsion de Driss Ibenmansour (ex-DG France de Bird et ex-Operations Manager chez Uber), Pierre-François de Rougé et Antoine Bouttier, Motto veut devenir un nouveau service de mobilité premium. « Il y a un réel besoin pour les utilisateurs, notamment celui de combler le vide du dernier kilomètre », commente Driss Ibenmansour, CEO de la startup. « J’ai trouvé le modèle du free floating assez intéressant, mais je me suis dit qu’il y avait de la place et un besoin pour un véhicule de qualité, plus premium, comme ce que font VanMoof ou Cowboy, mais avec des prix plus abordables ». « Nous avons donc eu cette idée d’abonnement, avec une offre de mobilité qui englobe l’accès à un vélo électrique mais également à un service de conciergerie et de maintenance. »

Si les ventes de vélos électriques ont été multipliées par quinze après le premier confinement, beaucoup de freins persistent quant à leur acquisition, notamment aux niveaux de l’entretien et de la réparation des vélos. « Nous nous sommes rendu compte que la réparation et la maintenance des vélos électriques étaient une vraie source d’anxiété. C’est pourquoi nous avons pensé à un modèle de réparation à la demande, accessible via une application », ajoute Driss Ibenmansour. Sur le modèle de la location de vélos, l’enseigne Décathlon développe également une offre d’abonnement qui assure les utilisateurs contre les vols et la casse, et propose des solutions de dépannage et de révision des véhicules.

Basé à Paris, Motto ambitionne désormais de s’étendre en France d’ici la fin de l’année avant de poursuivre son expansion à l’international, en Europe en 2022 et aux États-Unis dès 2023. « L’idée est d’atteindre une trentaine de collaborateurs d’ici la fin de l’année, de faire de la R&D sur le véhicule et de s’étendre à l’international. »

Retrouvez l’interview complète de Driss Ibenmansour, co-fondateur et CEO de Motto :