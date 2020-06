Axeleo Capital réunit 35 millions d’euros pour lancer son fonds dédié à la PropTech

La PropTech a le vent en poupe et Axeleo Capital entend devenir un acteur majeur de la chaîne de financement de ce secteur. Pour matérialiser ses ambitions en la matière, l’accélérateur-investisseur annonce le premier closing de son fonds «Axeleo PropTech 1» visant à accompagner les start-up européennes en phase d’amorçage dans les domaines de l’immobilier et de la construction.

Doté dans un premier temps de 35 millions d’euros, ce nouveau véhicule d’investissement doit à terme voir ses capacités d’investissement atteindre la barre des 50 millions d’euros. Pour ce premier closing, Axeleo Capital a pu compter sur l’apport financier de la Banque des Territoires, RTE, Allianz France, le groupe Vyv, Vinci Énergies et la région Île-de-France.

PropTech : 3 000 start-up en Europe

Selon PropTech House, il y a aujourd’hui près de 3 000 start-up dans le secteur de la PropTech, dont 85% sont en phase d’amorçage, soit un vivier conséquent d’entreprises que compte épauler Axeleo Capital au cours des prochaines années. «La PropTech est un secteur à la croisée des technologies digitales et de métiers encore très traditionnels, et qui a été jusqu’à présent malheureusement peu réceptif à l’innovation : 0,1% de la valeur ajoutée investie en R&D, soit 24 fois moins que la moyenne des autres secteurs. Axeleo Capital a déjà exploré le secteur, notamment avec Deepki en 2016, et il nous tenait à cœur de faire aboutir ce projet pour être le premier fonds d’accélération spécialisé dans la PropTech», explique Eric Burdier, co-fondateur et président d’Axeleo Capital.

A la manière des FinTech, avec notamment les néobanques qui ont dépoussiéré le secteur bancaire, les PropTech apparaissent comme des vecteurs pour accélérer la digitalisation du secteur immobilier. Une digitalisation qui pourrait être dopée par la situation actuelle. Et pour cause, le marché de l’immobilier devrait lourdement pâtir des effets de la crise du coronavirus. Avec cette pandémie, ce sont l’ensemble des transactions du secteur qui sont tombées à l’eau, tout comme les différents maillons de la chaîne immobilière qui n’ont eu d’autre choix que de stopper leur activité face au confinement imposé aux Français. Les agences ont été fermées et il était alors impossible de faire des visites.

Axeleo Capital monte en puissance dans l’investissement

Dans ce contexte, la PropTech apparaît comme une solution pour assurer la poursuite de l’activité dans le secteur. Selon un sondage réalisé par OpinionWay pour Hosman, un Français sur trois pense qu’une transaction immobilière peut s’effectuer 100% en ligne et sans intervention humaine. Autre indicateur intéressant, un Français sur quatre de moins de 50 ans pourrait aller jusqu’à acheter un bien après une visite virtuelle. «Porté par des pressions démographiques, environnementales et un changement de paradigme social, l’immobilier doit devenir plus productif, frugal, durable et cela passera nécessairement par l’innovation», estime ainsi Mathias Flattin, associé d’Axeleo Capital. Preuve de l’attractivité de la PropTech européenne, le fonds A/0 PropTech a vu le jour plus tôt cette année avec un véhicule d’investissement de 250 millions d’euros.

Avec son nouveau fonds «Axeleo PropTech 1», Axeleo Capital se positionne non seulement sur un marché florissant mais s’affirme surtout comme un acteur de plus en plus important dans la chaîne de financement de la Tech européenne. D’abord connu en tant qu’accélérateur, la structure a endossé une casquette d’investisseur en 2017 avec son fonds «Axeleo Capital 1» pour soutenir des start-up B2B européennes en phase d’amorçage et en série A. Ce dernier a atteint l’an passé un total de 45 millions d’euros d’actifs sous gestion. Désormais, les fonds gérés par Axeleo Capital sont portés à 80 millions d’euros.

