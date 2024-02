Baromètre 2023 : l’impact des signatures mail sur l’image de marque

En partenariat avec LETSIGNIT, découvrez les conclusions révélatrices d’une enquête menée auprès de 100 responsables Marcom de groupes de plus de 500 employés, sur l’impact de la signature mail sur leur image de marque.

Dans un monde ultra-connecté, ou les moyens de communiquer instantanément s’intensifient, l’email reste toujours l’un des premiers canaux de communication. Selon les derniers chiffres de 2023, à l’échelle d’une entreprise, un salarié envoie quotidiennement 34 emails et en reçoit 88 en moyenne.

Dans une entreprise de 500 employés, cela représente 340 000 opportunités mensuelles de relayer sa marque de la bonne façon, de partager des offres, des actualités, des contenus et bien plus.

C’est ce que propose Letsignit avec sa solution de signature mail. Depuis 10 ans, la solution SaaS accompagne les moyennes et grandes organisations dans la création, la gestion et le déploiement de leurs signatures mail. Plus qu’une simple carte de visite virtuelle, la solution transforme vos collaborateurs en ambassadeurs de vos marques et campagnes de communication.

Pour démarrer 2024 en beauté, Letsignit dévoilent les conclusions révélatrices de son enquête menée auprès de 100 responsables Marcom de groupes B2B de plus de 500 employés.

Une perspective unique sur l’utilisation de la signature mail, son potentiel comme canal de communication et ses impacts sur l’image de marque.

Découvrez le baromètre en cliquant ici

A quoi ressemble une bonne signature de mail?

Si sur la forme, les éléments à inclure dans une signatures mail sont assez évidents (informations de contacts, lien vers le site internet, les réseaux sociaux, logo, etc.), le principal point de douleur des entreprises réside dans leur uniformisation auprès de tous les employés.

N’avez-vous jamais reçu un email qui contenait une signature mail arborant un ancien logo, des informations de contacts pas à jour, ou encore des prises d’initiatives personnelles de la part des collaborateurs ?

Selon le baromètre Letsignit, 45 % des répondants déclarent que les signatures mail dans leur entreprise ne sont pas cohérentes, et 25 % qualifient leur gestion de « chaotique ».

La raison ? Le temps, la disponibilité, le savoir faire pour changer une signature, et ce alors même que des outils en permettent l’automatisation et surtout la centralisation afin d’assurer la cohérence des signatures et éviter d’en voir circuler d’obsolètes.

Le rôle essentiel des collaborateurs dans la communication.

Au-delà des enjeux de cohérence d’image de marque, les signatures mail représentent une opportunité considérable d’amplifier vos campagnes de communication.

L’utilisation des emails interpersonnels (et donc des signatures mail) comme outil de communication présente de nombreux avantages. Les communications intégrées dans les signatures mail sont portées jusqu’aux destinataires par les collaborateurs eux-mêmes. Une façon plus humaine et authentique que via des newsletters trop souvent impersonnelles. C’est un canal organique, donc interne à l’entreprise et le taux d’ouverture de ces emails est presque de 100%.

Les possibilités de segmentation sont ultra-précises et la tarification est prévisible car elle ne repose pas sur des indicateurs variables tels que des CPC (Coût Par Clic), CPL (Coût Par Lead), CPM (Coût Pour Mille), etc.

De plus, les communications intégrées dans les signatures mail sont portées jusqu'aux destinataires par les collaborateurs eux-mêmes. Une façon plus humaine et authentique que via des newsletters trop souvent impersonnelles.

Grâce à un outil tel que LETSIGNIT, les entreprises peuvent aller encore plus loin en lançant des campagnes spécifiques uniquement dans les échanges internes. Un moyen idéal pour renforcer la communication interne et l’engagement des collaborateurs !

Ce qui ressort dans l’enquête de Letsignit, c’est que le potentiel du média est bien perçu, car ils sont plus de la moitié à tenter d’exploiter les signatures à des fins marketing, mais déclarent se heurter à de nombreux obstacles.

Ces données, ainsi que d’autres partagées dans le baromètre Letsignit, montrent que de nombreuses entreprises ont compris l’impact que peuvent avoir les signatures mail de leurs collaborateurs. Cependant, la plupart d’entre elles n’ont pas encore pleinement exploité les outils disponibles sur le marché. Il reste à sensibiliser sur leur existence et leur facilité d’utilisation.

LETSIGNIT a déjà séduit plus d’1,2 million d’utilisateurs à travers le monde. Parmi ses références : BPCE, Les Mousquetaires, Vinci Construction, Welcome to the Jungle, Izipizi, Gerflor, ou encore BPI France, pour qui la signature mail n’est désormais plus un sujet qui les fait grimacer, mais une réelle opportunité.