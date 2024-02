[Série D] 40 millions d’euros de plus pour PENNYLANE, qui veut être le one stop shop des CFO.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Nouveau rendez vous réussi avec les fonds d’investissement pour PENNYLANE, un an après leur dernier tour de table, avec une levée de fonds de 40 millions d’euros qui porte à 148 millions d’euros leur financement depuis la création de la société en 2020

Un exercice particulièrement difficile pour les entreprises SaaS dont le financement s’est tarit progressivement depuis juillet 2022.

SEQUOIA CAPITAL et DST GLOBAL poursuivent leur montée au capital de l’entreprise qui dont la mutation depuis sa création semble lui réussir. Si l’entreprise a démarré dans un premier temps comme plateforme d’expertise comptable, la stratégie a rapidement évolué avec pour objectif d’en faire la plateforme unique pour les CFO. PENNYLANE n’a pas hésité à céder fin 2021 au cabinet CPA son activité comptable pour développer les différentes briques

« Aujourd’hui, la majorité de nos nouveaux clients vient de la prescription des experts-comptables. C’est-à-dire qu’un expert-comptable aujourd’hui utilise un outil de production comptable traditionnel, dont les leaders sur le marché sont Cegid ou Sage. Ce sont des solutions extrêmement complètes mais qui n’ont pas beaucoup évolué depuis une quinzaine d’années », nous expliquait l’an dernier Arthur Waller, co-fondateur et CEO de Pennylane. « Ce que nous faisons, c’est remplacer chez l’expert-comptable sa solution Cegid ou Sage pour qu’il équipe automatiquement ses clients de la solution Pennylane. Le fait qu’ils soient sur la même plateforme va leur simplifier le travail de gestion financière ».

Pennylane s’adresse à trois types d’utilisateurs: les cabinets d’expertise comptable, les petites entreprises (notamment les clientes des cabinets comptables), et les ETI. « Aujourd’hui, nos plus grands clients sont des ETI qui comptent plus de 1 000 salariés et quelques centaines de millions d’euros de chiffres d’affaire. Elles ont souvent une équipe comptable et finance internalisée au sein de l’entreprise », explique Arthur Waller.

L’entreprise compte à ce jour plus de 140 000 clients, soit près de 5% de parts de marché. Face à des acteurs historiques comme Cegid ou Sage, Pennylane mise sur l’expérience client et un service client très attentifs. Pour sensibiliser l’ensemble de ses collaborateurs à ce sujet, l startup a d’ailleurs mis sa solution au coeur de l’entreprise, ils sont aujourd’hui les premiers utilisateurs de l’outil.

« On utilise Pennylane pour facturer nos clients, par abonnement mensuel (tout est automatisé sur la comptabilité), on l’utilise pour gérer tous nos achats, et les notes de frais. Maintenant, on utilise notre compte pro Pennylane pour payer nos factures d’achats, nos salaires, etc. Et bien sûr, on l’utilise pour notre comptabilité », résume le fondateur de la FinTech.

Pour ses clients, « le premier retour sur investissement est le temps gagné. Les cabinets comptables estiment qu’ils gagnent jusqu’à 30% de productivité en utilisant Pennylane », détaille Arthur Waller. De plus, Pennylane vient contribuer à des gains opérationnels. « Les clients qui facturent via Pennylane sont payés plus rapidement car nous avons mis en place des relances automatiques. » Enfin, l’un des avantages non négligeables est d’attirer et de fidéliser des talents. « Il est difficile de recruter dans le milieu de la finance et de la comptabilité. Les jeunes talents ont envie d’avoir des outils sympas sur lesquels travailler », poursuit-il.

PENNYLANE propose désormais une gamme de services qui vont de la facturation au compte bancaire professionnel. Une approche de développement axé sur le fonctionnel qui amène PENNYLANE à rentrer en concurrence avec de nombreux acteurs français dont QONTO, AGICAP ou encore SPENDESK. Car la startup n’envisage pas de développement international sur le court terme, une stratégie qui pourrait lui permettre de faire barrage à de nombreuses sociétés étrangères qui veulent pénétrer le marché français, mais aussi de devenir une cible pour un acteur qui en aurait les moyens, car PENNYLANE aurait lors de ce tour multiplié sa valorisation par 2 (487 millions d’euros lors du précédent tour) atteignant plus d’un milliard d’euros, et accédé au fameux statut de licorne.