AGICAP lève 45 millions d’euros en série C pour accélérer son expansion en Europe

La fintech lyonnaise Agicap annonce une levée de fonds de 45 millions d’euros en série C. Cette nouvelle opération a été menée par AVP (anciennement Axa Venture Partners) et valorise la startup entre 700 et 800 millions d’euros, marquant une progression notable par rapport à sa valorisation de 500 millions de dollars en 2021.

Fondée en 2016 par Sébastien Beyet, Clément Mauguet et Lucas Bertola, Agicap s’est rapidement fait connaitre des petites et moyennes entreprises en Europe grâce à sa solution SaaS de gestion de trésorerie.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Une croissance soutenue et un positionnement stratégique sur le marché européen

Depuis sa création, Agicap s’est distinguée par sa croissance rapide. En moins de deux ans, elle a décuplé son chiffre d’affaires et augmenté ses effectifs, passant de 8 à plus de 200 collaborateurs. Elle prévoit d’atteindre le millier d’employés dans les deux prochaines années, grâce à des recrutements massifs destinés à soutenir son expansion en Europe.

Avec déjà plus de 8 000 clients, principalement des entreprises de taille intermédiaire réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 10 millions d’euros (pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros), Agicap s’est récemment implantée en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. Ces marchés représentent désormais plus de la moitié de son chiffre d’affaires. Cette levée de fonds en série C devrait lui permettre de renforcer encore sa présence internationale, avec pour objectif d’atteindre 10 000 clients d’ici la fin de l’année.

Une réponse à un besoin de simplification de la gestion de trésorerie pour les CFOs

Agicap propose une solution de gestion de trésorerie en ligne, permettant aux entreprises de centraliser, visualiser et prévoir leurs flux de trésorerie. Conçue pour remplacer les anciens tableaux Excel, la plateforme d’Agicap synchronise les données bancaires, des institutions de crédit et des ERP pour fournir une vue d’ensemble des flux financiers passés et futurs. Elle permet également d’initier des transferts directement depuis l’interface, facilitant ainsi la gestion des paiements dans des environnements multi-comptes et multi-devises.

Un sondage récent d’Agicap auprès de 500 CFOs européens de taille moyenne a montré que 80 % d’entre eux utilisent encore Excel pour gérer leurs prévisions de trésorerie. Cette dépendance aux outils traditionnels illustre l’opportunité pour Agicap de digitaliser ce segment, en apportant des fonctionnalités avancées comme la gestion des comptes à payer et à recevoir, ajoutées récemment pour améliorer la visibilité des encours et le suivi des paiements.

L’élargissement de la suite Agicap : vers une « CFO suite » complète

La vision d’Agicap est claire : devenir la référence en matière de gestion de trésorerie pour les entreprises en Europe. Pour cela, elle ne se limite plus à la prévision de trésorerie. Cette levée de fonds permettra à Agicap d’enrichir sa plateforme avec des fonctionnalités dédiées à la gestion du crédit et à la gestion des risques de change, répondant aux demandes croissantes des CFOs de ses clients.