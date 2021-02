Blockchain : Sorare lève 40 millions d’euros auprès de Benchmark, Accel, Partech et Antoine Griezmann

A l’heure où les stades de football restent vides dans de nombreux pays à travers le monde, à cause de la pandémie de Covid-19, les fans du ballon rond sont à la recherche d’alternatives pour vivre plus intensément leur passion. Pour certains, cela se limite au visionnage des matches de leur équipe préférée à la télévision ou à des parties endiablées sur FIFA 21, mais pour d’autres, cela ne suffit pas. Pour aller plus loin, ils peuvent notamment compter sur la start-up française Sorare, qui reprend les ingrédients ayant fait le succès de Mon Petit Gazon, champion français du «fantasy football» avec plus de 1,6 million de joueurs, et de Panini, la célèbre marque italienne connue pour ses albums d’images autocollantes à collectionner, mais sous un angle «crypto».

Avec cette approche originale, l’entreprise tricolore a notamment convaincu Gerard Piqué, le défenseur espagnol du FC Barcelone, qui a décidé de soutenir le projet en décembre dernier au travers d’un investissement de 3 millions d’euros dans Sorare, réalisé avec Emmanuel Seugé, ex-cadre à la direction marketing monde de Coca-Cola, via son fonds Cassius Family (Brut, MWM…). Aujourd’hui, c’est un nouveau joueur du FC Barcelone qui prend part à l’aventure, et il s’agit d’un Français : Antoine Griezmann.

Sorare soutenu par Xavier Niel, Alexis Ohanian et Gary Vaynerchuk

Le champion du monde 2018 avec les Bleus participe en effet au tour de table en série A de la start-up. Le montant de l’opération s’élève à 40 millions. Cette levée de fonds est menée par le fonds américain Benchmark (Uber, Snap, Twitter, Zendesk…), avec la participation d’Accel, d’investisseurs historiques, à l’image de Partech, et de business angels, dont Alexis Ohanian, co-fondateur de Reddit, et Gary Vaynerchuk. Ce financement porte à 48 millions d’euros le montant levé en moins d’un an par la société, soutenue notamment par Ubisoft, Xavier Niel (Kima Ventures) et André Schürrle, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014.

Fondée en octobre 2018 par Adrien Montfort et Nicolas Julia, l’entreprise française développe une plateforme permettant à ses utilisateurs d’acheter et de vendre les cartes numériques de leurs joueurs de football préférés. A partir de ses cartes, les deux associés ont créé un jeu de «fantasy football» basé sur la blockchain. Sur celui-ci, les utilisateurs doivent passer par un système d’enchères pour obtenir des cartes numériques de joueurs, mais chaque carte obtenue est unique car elle est associée à un token non-fongible créé sur le réseau Ethereum qui ne peut être copié. Une carte d’un joueur est ainsi disponible en plusieurs exemplaires (unique, super-rare et rare), mais à chaque fois avec des caractéristiques propres qu’on ne peut retrouver sur une autre carte. Avec leurs cartes numériques, les joueurs peuvent s’affronter dans un championnat mondial, mais la société cherche à développer des championnats nationaux et continentaux.

Sorare : les données clés

Fondateurs : Adrien Montfort et Nicolas Julia

Création : 2018

Siège social : Paris

Secteur : blockchain

Activité : jeu de «fantasy football» basé sur la blockchain

Financement : 40 millions d’euros en février 2021, 3 millions d’euros en décembre 2020, 3,5 millions d’euros en juillet 2020…