Sorare lève 4 millions de dollars pour son jeu de «fantasy football» basé sur la blockchain

La blockchain gagne du terrain dans la sphère sportive, et notamment dans le football. Au cours de ces derniers mois, plusieurs clubs ont notamment lancé leur propre cryptomonnaie, à l’image du Paris Saint-Germain avec la plateforme Socios.com, pour permettre à leurs supporters de participer à la vie du club.

Toutefois, il n’y a pas que les cryptomonnaies des clubs qui voient le jour. Il y a également des jeux de «fantasy football» (ligues virtuelles organisées entre plusieurs personnes jouant le rôle d’entraîneur d’une équipe fictive et basées sur les résultats réels de joueurs et équipes au sein d’une compétition) basés sur la blockchain qui commencent à émerger.

Sorare, un projet «crypto» mêlant MPG et Panini

C’est le cas de Sorare, qui reprend les ingrédients ayant fait le succès de Mon Petit Gazon, champion français du «fantasy football» avec plus de 1,5 million de joueurs, et de Panini, la célèbre marque italienne connue pour ses albums d’images autocollantes à collectionner. Fondée en octobre 2018 par Adrien Montfort et Nicolas Julia, la start-up française a mis sur orbite une plateforme permettant à ses utilisateurs d’acheter et de vendre les cartes numériques de leurs joueurs de football préférés.

Comme sur MPG, les utilisateurs doivent passer par un système d’enchères pour en obtenir, mais chaque carte obtenue est unique car elle est associée à un token non-fongible créé sur le réseau Ethereum qui ne peut être copié. Une carte d’un joueur est ainsi disponible en plusieurs exemplaires (unique, super-rare et rare), mais à chaque fois avec des caractéristiques propres qu’on ne peut retrouver sur une autre carte. Avec leurs cartes numériques, les joueurs peuvent s’affronter dans un championnat mondial, mais la société cherche à développer des championnats nationaux et continentaux.

Des ventes multipliées par 12 en 6 mois

Lancé en mars 2019, le jeu revendique plus de 20 000 utilisateurs et un million de dollars de cartes vendues dans 50 pays en un peu plus d’un an. Sorare indique que ses ventes ont été multipliées par 12 en l’espace de six mois, passant d’un volume mensuel de 30 000 dollars en décembre 2019 à 350 000 dollars en juin 2020. Dans le cadre de son développement, l’entreprise, d’ores et déjà rentable, a noué des partenariats avec plus de 90 clubs de football, comme Juventus de Turin, l’Atlético Madrid ou encore l’Olympique Lyonnais, et des ligues, à l’image de la MLS, afin d’émettre des cartes sous licence officielle, de manière à ce que les utilisateurs de la plateforme puissent les collectionner pour jouer avec leurs joueurs préférés. Pour les clubs, qui reçoivent une partie des mises déboursées par les utilisateurs pour obtenir des cartes, cela représente une nouvelle source de revenus et une exposition accrue auprès d’une audience mondiale.

Pour déployer un peu plus ses ailes, Sorare vient de boucler un tour de table de 4 millions de dollars mené par e.ventures. Partech, Fabrice Ventures et Semantic Ventures, ainsi qu’André Schürrle, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014, ont également participé à l’opération. Celle-ci doit permettre à la société, soutenue depuis ses débuts par Ubisoft et Xavier Niel (Kima Ventures), de renforcer ses effectifs et de finaliser des partenariats de licence avec cinq ligues et 150 clubs d’ici la fin de l’année.

Pour en savoir plus sur les ambitions de Sorare et les enjeux derrière cette levée de fonds, retrouvez notre entretien avec Nicolas Julia, co-fondateur de ce jeu de «fantasy football» novateur reposant sur la blockchain :

Sorare : les données clés

Fondateurs : Adrien Montfort et Nicolas Julia

Création : 2018

Siège social : Paris

Activité : jeu de «fantasy football» basé sur la blockchain

Financement : 4 millions de dollars en juillet 2020…