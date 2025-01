L’avenir du SEO : ce qu’il faut savoir pour rester dans la course digitale

L’avenir du SEO n’est pas une question d’algorithmes, mais de plateformes, de communautés et d’IA. À l’occasion de *This is Marketing*, à Francfort (Allemagne), Eric Siu, expert mondial du marketing digital et PDG de l’agence Single Grain, a exposé avec enthousiasme et tactique les clés pour comprendre et anticiper les mutations profondes du référencement naturel.

Le SEO est-il mort ? Pas vraiment, il évolue

Eric Siu parle vite, très vite. Ce PDG dynamique, qui a conseillé des géants tels qu’Amazon, Uber et Salesforce, capte son auditoire avec un sourire en coin et des chiffres en main. Sur la scène de *This is Marketing*, un événement majeur réunissant plus de 5 000 participants à Francfort, il lance cette définition choc : « SEO, c’était *Search Engine Optimization*. Maintenant, c’est *Search Everywhere Optimization*. »

Cette transition illustre une réalité qu’il observe de près grâce à des années de travail sur le terrain et d’analyses approfondies. Avec son agence Single Grain et ses podcasts à succès (« Marketing School » et « Growth Everywhere »), Eric Siu est un analyste clé des tendances marketing. « En 2020, 98 % des recherches étaient effectuées sur Google. Aujourd’hui, ce chiffre a chuté à 61 %, car les utilisateurs se tournent aussi vers TikTok, Instagram et des IA comme ChatGPT », explique-t-il, tout en illustrant ses propos de graphiques clairs.

De Google à TikTok : une fragmentation stratégique

Les moteurs de recherch traditionnels, bien qu’encore dominants, ne suffisent plus. « Les jeunes ne commencent pas leurs recherches sur Google. Ils vont directement sur TikTok ou Instagram », observe Siu. Pourtant, Google maintient sa pertinence. Selon une analyse menée sur 30 000 sites web, même avec l’introduction des aperçus IA, le trafic organique global a augmenté de 1 %.

Mais l’ère d’un référencement centré uniquement sur Google est révolue. « La recherche devient comme les réseaux sociaux : multiple et éclatée. Tout comme une personne utilise en moyenne 6,6 plateformes sociales, elle multipliera les canaux de recherche », prédit-il. Cette complexité nécessite une optimisation globale, allant des moteurs de recherche classiques aux plateformes émergentes.

Une stratégie clé : bâtir une communauté solide

Eric Siu, dont l’approche stratégique s’est développée à travers des années de collaboration avec des entreprises mondiales, insiste sur un levier incontournable : la communauté. « La communauté est le nouveau SEO. Dans un monde saturé de contenu généré par IA, les communautés apportent une légitimité unique. »

Il cite l’exemple de plateformes comme HubSpot, Shopify ou Zapier, qui investissent massivement dans leurs communautés. « Ces espaces deviennent des écosystèmes de fidélité. Ils transforment les clients en ambassadeurs et génèrent un trafic constant », explique-t-il. Ce modèle, que Siu a lui-même expérimenté avec des initiatives telles l’Agency Owners Association, prouve que la construction d’une communauté n’est pas seulement une stratégie de rétention, mais un avantage compétitif majeur.

Intelligence artificielle : un outil, pas une solution magique

L’IA est au cœur de l’avenir du marketing, mais Eric Siu met en garde contre une utilisation superficielle. « Nous avons testé 744 articles : la moitié écrits par des humains, la moitié générés par de l’IA. Après 5 mois, les contenus humains généraient 5,44 fois plus de trafic. » Pourquoi ? Parce qu’ils respectent mieux les critères d’expérience, d’expertise, d’autorité et de confiance (EEAT) et qu’ils ont quelque chose de très « naturel ».

Cependant, l’IA reste un levier puissant pour automatiser des tâches répétitives et chronophages. À Single Grain, Siu a développé des « agents » capables de consolider des contenus similaires ou d’identifier des opportunités de liens internes. Ces outils, supervisés par des humains, permettent d’optimiser les performances à grande échelle. « Dans 2 ou 3 ans, les marketeurs devront maîtriser des centaines d’agents pour rester compétitifs », prédit-il.

La voix : le futur incontournable de la recherche

Au-delà des plateformes numériques, Siu voit une révolution plus large en cours : la montée en puissance de la recherche vocale. « Les enfants d’aujourd’hui parlent à Alexa ou à Siri avant de savoir écrire. Cela change tout » illustre-t-il avec une anecdote personnelle, racontant comment son fils de 3 ans a commandé du chocolat via l’assistant vocal.

Selon lui, d’ici 10 ans, la voix sera le principal canal de recherche, alimentée par des assistants dotés d’IA. « Imaginez un réfrigérateur connecté qui recommande des produits en fonction des publicités intégrées. Ce type de recherche omniprésente redéfinira le parcours d’achat », ajoute-t-il.

Une nouvelle ère pour les marketeurs

« La recherche évolue, mais elle ne disparaît pas », conclut Eric Siu. « Le futur appartient à ceux qui optimisent au-delà de Google, qui investissent dans des communautés solides, et qui utilisent l’IA pour renforcer — et non remplacer — le travail humain. »

Alors que l’auditoire applaudit, un dernier message reste gravé dans les esprits : le SEO n’est plus une simple tactique, c’est une stratégie globale, un jeu d’échecs où chaque pion — IA, plateformes, communautés — a son importance. Et pour rester dans la partie, il faudra maîtriser ce nouvel… échiquier !