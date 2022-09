[Bootstrap] CLARANET, la startup aux 3000 collaborateurs, 600 millions de chiffre d’affaires sans avoir à lever de fonds

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

A l’heure des licornes qui fondent comme neiges au soleil les entreprises qui se développent en mode bootstrap continuent leurs chemins comme si de rien n’était. Leurs assises, et leurs régularités les font d’ailleurs remonter dans tous les benchmarks fournisseurs.

Parmi elles, Claranet, née en 1996 à l’époque où proliféraient les fournisseurs d’accès à l’internet (ISP), une startup qui s’est rapidement engagée sur le marché de l’hébergement avec une approche qui la distingue des nombreux acteurs qui ont cherché à se développer sur le marché. En quelques années Claranet a développé au travers de ses experts techniques et spécialistes de la cybersécurité un savoir faire qui lui permet d’accompagner de nombreux clients dans des secteurs sensibles comme celui de la santé, la finance ou encore l’eCommerce. Pilotée par un management où règne la culture de l’ingénieurie, Claranet est partenaire technologique de la plupart des acteurs du marché, Google, AWS, OVHCloud ou encore Microsoft

La startup s’est développée sur fonds propres avant d’accueillir des fonds d’investissement pour assurer un peu de liquidité aux fondateurs et permettre des opérations de croissance exogènes. Elle est présente dans différents pays dont les Etats Unis ou encore le Brésil. Elle emploie près de 3000 collaborateurs répartis notamment à Paris, Lille, ou encore Rennes.

Pour en parler et nous expliquer plus en détail son développement ainsi que ses perspectives, nous recevons son directeur général France Olivier Beaudet. Cette interview est strictement éditoriale, même si vous avez remarqué que Claranet était notre partenaire et bien entendu hébergeur.

Listen to « CLARANET, la startup aux 3000 collaborateurs, 600 millions de chiffre d’affaires sans avoir à lever de fonds » on Spreaker.