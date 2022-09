[Série B] AgTech : la startup lilloise Javelot lève 10 millions d’euros

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La startup lilloise Javelot lève 10 millions d’euros pour optimiser la logistique des céréales. Ce tour de table a été réalisé auprès de NextStage AM et d’Idia Capital Investissement (Crédit agricole), avec la participation des investisseurs historiques Sparkling Partners, Unigrains et Arvalis.

Fondé en 2018 par Félix Bonduelle et Vindicien Delcourt, Javelot a pour objectif de stocker et surveiller les grains à distance, menacés par les insectes. Grâce à ses solutions connectées (thermométrie, ventilation, pièges à insectes), la plateforme permet à tous ceux qui stockent du grain (Coopératives, organismes stockeurs et agriculteurs) un pilotage plus efficace et plus responsable, notamment en réduisant de 90% l’utilisation des pesticides.

À ce jour, 10% des capacités de stockage de grains français sont surveillées par Javelot. La startup ambitionne de surveiller 50% du grain européen d’ici 5 ans.