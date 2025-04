Boutique en ligne ou marché en ligne ? Une croissance réussie grâce à la bonne plateforme de vente

Boutique en ligne vs marché en ligne : sur quel modèle miser pour continuer à développer son activité avec succès ?

Les vendeurs en ligne sont aujourd’hui confrontés au défi de trouver les meilleurs canaux de distribution pour leurs produits. Le choix de canaux appropriés dépend des ressources de chacun et de l’objectif poursuivi. La vente via une boutique en ligne propre ou via des marchés en ligne, tels que les marchés en ligne internationaux de Kaufland Global Marketplace, sont les deux modèles de vente les plus courants.

Comment les vendeurs en ligne peuvent-ils s’imposer sur le marché croissant du commerce électronique ?

Les achats en ligne font désormais partie intégrante de la vie quotidienne. En 2024, le commerce électronique en Europe a enregistré un chiffre d’affaires total de 570 milliards d’euros et les prévisions pour l’avenir annoncent une forte croissance.1

En raison de la pression concurrentielle croissante et pour favoriser l’augmentation du chiffre d’affaires de leur propre entreprise, les vendeurs misent de plus en plus sur la distribution multi-canal. Ils se concentrent souvent sur la vente via leur propre boutique en ligne, tout en proposant leurs produits sur les marchés en ligne, qui sont devenus un élément important de la stratégie commerciale de nombreux vendeurs. Les marchés en ligne ont de plus en plus la cote en tant qu’option économe en ressources, permettant à la fois d’accéder rapidement et facilement à de nouveaux groupes de clients et d’augmenter sa propre portée marketing. Cette tendance se reflète également dans la rapidité avec laquelle le paysage des marchés en ligne s’est étendu en Europe : en effet, depuis 2015, le nombre de fournisseurs présents sur les marchés en ligne a triplé rien que dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), et en 2022, on recensait déjà 200 marchés en ligne.²

Peu importe que les vendeurs disposent déjà de leur propre boutique en ligne et envisagent d’étoffer leur stratégie multi-canal, qu’ils se lancent tout juste dans le commerce en ligne ou qu’ils souhaitent vendre des produits au-delà de leurs frontières, ils doivent tous être en mesure d’identifier et d’évaluer les besoins de leurs clients : Kaufland Global Marketplace offre aux vendeurs, quel que soit leur chiffre d’affaires, la possibilité de s’engager dans de nouveaux canaux de vente et d’étendre leur présence à l’international.

Kaufland exploite d’ores et déjà un marché en ligne en Allemagne depuis 2021 et ce sont plus de 11 000 vendeurs qui y proposent déjà leurs produits dans plus de 6 400 catégories. Chaque mois, jusqu’à 32 millions de clients viennent faire leur shopping sur le marché en ligne. En plus du marché en ligne allemand Kaufland.de, Kaufland a étendu sa présence à l’international au début de l’année 2023 en lançant avec succès les marchés en ligne Kaufland.sk en Slovaquie et Kaufland.cz en République tchèque. Ces marchés en ligne font déjà partie des plus populaires dans leur pays respectif. À la fin de l’été 2024, Kaufland a poursuivi son expansion dans le domaine du commerce électronique en ouvrant deux autres marchés en ligne en Pologne et en Autriche. Grâce aux cinq marchés en ligne de Kaufland, les vendeurs ont la possibilité d’atteindre potentiellement 81 millions de clients.

Mais la facilité d’accès à un large public n’est qu’un des nombreux avantages offerts par les marchés en ligne. Un coup d’œil sur les avantages et les inconvénients des marchés en ligne par rapport aux boutiques en ligne permet de prendre une décision quant au choix du canal de distribution approprié.

Avantages et inconvénients des marchés en ligne et des boutiques en ligne.

Avoir sa propre boutique en ligne offre une grande flexibilité et un réel contrôle. Les vendeurs qui choisissent ce canal de distribution ne sont pas tenus de respecter les règles inhérentes aux marchés en ligne, ils ne doivent pas tenir compte des commissions de vente et ils n’ont pas à faire face à des offres concurrentes au sein de leur propre boutique en ligne.

Toutefois, créer sa propre boutique en ligne nécessite des efforts considérables pour réussir à obtenir une portée marketing et une clientèle comparables à celles qu’offrent les marchés en ligne.

Les vendeurs qui vendent par le biais de marchés en ligne s’épargnent toutes ces contraintes. L’exploitant du marché en ligne fournit l’infrastructure technique, si bien qu’une fois inscrits, il suffit aux vendeurs d’adapter leurs paramètres de vente pour vendre leurs articles en ligne. Les vendeurs peuvent ainsi économiser des ressources et augmenter rapidement et facilement leur visibilité, maximiser leur portée marketing et élargir leur clientèle. Le revers de la médaille, ce sont les structures fixes, les frais et l’accès limité aux données des clients. Ceux qui empruntent cette voie bénéficient néanmoins de nombreux avantages, allant de l’acquisition de nouveaux groupes de clients au développement de leur propre présence en ligne et à l’utilisation des services du marché en ligne, en passant par le savoir-faire technique qu’offrent les plateformes.

Vendre sur les marchés en ligne internationaux de Kaufland Global Marketplace.

Les grandes plateformes comme celle de Kaufland Global Marketplace sont particulièrement attrayantes pour les vendeurs internationaux, car elles bénéficient de l’immense notoriété de la marque et d’une grande portée marketing. En effet, en toile de fond des marchés en ligne Kaufland se trouve la chaîne de supermarchés allemande Kaufland. Comptant parmi les principales chaînes de distribution européennes, Kaufland possède 1 550 magasins dans huit pays et offre un large éventail de produits de consommation courante. Ce lien particulier entre les magasins physiques et l’offre en ligne est renforcé par des programmes de fidélisation de la clientèle comme la Kaufland Card et l’appli Kaufland, qui confortent la confiance des clients envers la marque. Confiance dont profitent également les marchés en ligne. Kaufland fait partie du groupe Schwarz. Celui-ci compte également d’autres entreprises de renom, dont Lidl, qui opère à l’échelle internationale.

De plus, la technologie multi-marchés en ligne de Kaufland permet non seulement aux vendeurs d’accéder aux cinq marchés en ligne de Kaufland en ne procédant qu’à une seule inscription, mais aussi d’élargir leurs ventes en ligne au-delà des frontières nationales en ménageant leurs ressources. Les vendeurs économisent ainsi du temps, de l’argent et du personnel en comparaison avec les moyens nécessaires au développement coûteux et fastidieux d’une boutique en ligne, qui requiert toujours plus de ressources, engendrant par exemple des frais de marketing pour générer suffisamment de trafic sur le site ou nécessitant des mises à jour en raison d’adaptations du droit en vigueur.

Alors que les vendeurs qui proposent leurs produits via leur propre boutique en ligne se voient souvent contraints de renoncer à leurs ambitions de croissance internationale en raison de la barrière de la langue ou d’autres difficultés, ceux qui en revanche vendent sur les marchés en ligne de Kaufland peuvent sans problèmes augmenter leurs ventes au-delà des frontières. En effet, Kaufland Global Marketplace aide les vendeurs à vendre sur les marchés en ligne internationaux (cross-border), à évoluer au fur et à mesure et à booster leur activité grâce à de nombreux services, tels que le traitement des paiements dans la monnaie locale, l’assistance de niveau 1 dans la langue du marché en ligne concerné ou la traduction automatisée des fiches produits, ceci permettant aux vendeurs de s’épargner des tâches fastidieuses pour se concentrer sur l’essentiel : leurs chiffres d’affaires. Afin de les optimiser en permanence sur les marchés en ligne de Kaufland, diverses fonctionnalités de marketing sur site, comme des bons de réduction ou des annonces de produits sponsorisées, sont mises à leur disposition.

Kaufland Global Marketplace se considère comme un partenaire solide aux côtés des vendeurs pour les aider dans leur expansion, et poursuit l’objectif suivant : assister les vendeurs, peu importe la taille de leur entreprise et leur chiffre d’affaires, et leur permettre de mettre en place et de développer leur commerce en ligne plus rapidement et de manière plus économique que s’ils s’étaient engagés seuls dans cette voie. Dans le cadre de ce partenariat, les vendeurs peuvent compter sur un soutien sur mesure, par exemple via l’assistance aux vendeurs personnalisée.

Grâce à ces avantages, les marchés en ligne de Kaufland sont les plateformes optimales pour exploiter des potentiels de vente au-delà des frontières.

Sources :

Source 1 : Market Insights : eCommerce – Europe, Statista.

Source 2 : DIE MARKTPLATZWELT 2022, Online-Marktplätze und ihre Erfolgsfaktoren, ecom consulting GmbH & gominga eServices GmbH. (Les marchés en ligne et leurs facteurs de succès)