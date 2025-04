Powerlaw, c’est fini la stratégie des licornes / Shein sous pression de… / IA à l’école, hard reset.

Ÿnsect débarque son CEO et lève 10 millions d’euros pour éviter la liquidation

Sous la menace d’une liquidation, Ÿnsect a obtenu un sursis jusqu’à fin mai accordé par le tribunal de commerce d’Évry. En parallèle, la startup a sécurisé un financement relais de 10 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques. Ce soutien temporaire vise à maintenir l’activité et à poursuivre la recherche de nouveaux fonds. Shankar Krishnamoorthy quitte la direction, remplacé par Emmanuel Pinto. Aucun repreneur ne s’est encore manifesté.

Shein sous pression : Pékin freine la délocalisation face aux tarifs de Trump

Shein fait face à des pressions directes de Pékin pour renoncer à ses projets de délocalisation hors de Chine, dans un contexte de tensions commerciales accrues avec les États-Unis. Le ministère chinois du Commerce a demandé à l’entreprise de suspendre ses démarches visant à transférer une partie de sa production vers le Vietnam et l’Asie du Sud-Est. Cette intervention intervient alors que Donald Trump prévoit d’appliquer de nouveaux droits de douane, notamment la suppression du régime “de minimis” au 2 mai, qui exemptait Shein de taxes sur les petits colis. Pékin redoute un exode industriel qui fragiliserait son tissu manufacturier, tandis que les géants de l’e-commerce cherchent à amortir l’impact tarifaire. Cette injonction pourrait également compromettre l’introduction en Bourse de Shein à Londres.

iPhone panic : les clients se ruent avant la taxe Trump

Face à la menace de tarifs douaniers de 54 % sur les produits chinois, les Apple Stores américains ont vu affluer des clients inquiets d’une flambée imminente des prix. Résultat : un pic de ventes digne des fêtes de fin d’année, en pleine basse saison.

Apple veut déjouer les taxes Trump en misant sur l’Inde

Pour limiter l’impact des nouveaux tarifs américains sur les produits chinois (54 %), Apple accélère les livraisons d’iPhones fabriqués en Inde, soumis à une taxe moindre (26 %). Jusqu’à 50 % de la demande américaine pourrait ainsi être couverte. Produire aux États-Unis reste écarté, jugé trop coûteux. En parallèle, Apple cherche une exemption fiscale et puise dans ses stocks pour amortir le choc.

Apple force Londres à dévoiler ses méthodes de surveillance

La justice britannique a rejeté la demande du gouvernement de cacher sa pression sur Apple pour accéder aux données iCloud, dénonçant une “atteinte fondamentale” à la transparence. Londres voulait forcer le contournement du chiffrement tout en gardant l’affaire secrète — Apple a résisté et désactivé sa protection avancée au Royaume-Uni. Le tribunal a tranché : la surveillance ne se juge pas à huis clos.

La fintech mexicaine Mendel lève 35 millions de $ pour son déploiement en Amérique latine

Mendel, spécialisée dans la gestion des dépenses d’entreprise, vient de lever 35 millions de dollars en série B auprès de BASE10, avec la participation de PAYPAL VENTURES, ENDEAVOR CATALYST, INFINITY VENTURES, INDUSTRY VENTURES et HI. Cette levée porte le total des fonds propres à 60 millions de dollars, auxquels s’ajoutent 50 millions de dollars de financement par crédit.

Fondée en 2021, Mendel propose des cartes de débit et de crédit B2B, ainsi qu’une plateforme de gestion intégrée des paiements fournisseurs, frais de déplacement et dépenses des employés. Elle sert déjà plus de 500 clients au Mexique et en Argentine, dont MERCADO LIBRE, FEMSA, ADECCO et McDONALD’S.

Cybersécurité : la startup uruguayenne Strike lève 13,5 millions de $ pour se déployer aux États-Unis et au Brésil

Strike, spécialisée dans le pentesting et la conformité, annonce une levée de 13,5 millions de dollars en série A menée par FINTECH COLLECTIVE, avec la participation de GALICIA VENTURES, GREYHOUND CAPITAL, FJ LABS, CANARY et CARAO. Cette opération fait suite à un tour Seed réalisé en avril 2022.

Fondée en 2022 par SANTIAGO ROSENBLATT, Strike connecte les entreprises à des hackers éthiques pour identifier les failles en temps réel. Elle prépare le lancement de Strike 360, une plateforme combinant simulations d’attaques basées sur l’IA et retests automatisés, visant à réduire le temps de détection de plusieurs mois à quelques secondes. Déjà active dans 20 pays avec plus de 100 clients — dont SANTANDER, GLOBANT, MERCADO LIBRE et DELIVERY HERO — la startup cible désormais le marché nord-américain et brésilien.

Uncover lève 2,2 M$ pour renforcer sa plateforme de marketing prédictif

La startup brésilienne Uncover a levé 2,2 millions de dollars en extension de son tour Seed, mené par ABSEED avec la participation de LUIZ FELIPE BARROS. Cette opération fait suite à un premier tour réalisé en novembre 2023 et porte le total levé à 3,9 millions de dollars depuis sa création en 2021.

Uncover développe une plateforme SaaS qui centralise les données marketing issues de canaux en ligne et hors ligne — y compris les influenceurs et les plateformes vidéo — pour optimiser les décisions publicitaires via des modèles prédictifs.

Starhive lève 4,5 M€ pour révolutionner la gestion des actifs IT grâce à l’IA

La startup suédoise Starhive, spécialisée dans la gestion des actifs et services IT, vient de lever 5 millions de dollars (environ 4,5 millions d’euros) en pré-série A auprès de VENTECH, qui rejoint également son conseil d’administration via JOEL UDDÉN. NODE.VC, investisseur historique, participe également à l’opération.

Fondée en 2022 par TOMMY NORDAHL et MATHIAS EDBLOM, tous deux cofondateurs de MINDVILLE (revendue à ATLASSIAN), Starhive utilise l’intelligence artificielle pour aider les entreprises à prévoir les besoins en équipements, réallouer les ressources sous-utilisées et optimiser l’usage des licences logicielles. Elle se distingue par l’intégration d’IA conversationnelle et de modèles prédictifs dans une interface no-code, conçue pour les équipes métiers et non techniques.

Axyon AI lève 4,3 M€ pour renforcer l’usage de l’IA prédictive dans la gestion d’actifs

La startup italienne Axyon AI, basée à Modène, annonce une levée de 4,3 millions d’euros menée par CDP VENTURE CAPITAL, avec la participation de GREEN SANDS EQUITY, MONTAGE VENTURES et SIMEST. Cette opération porte à 11,9 millions d’euros les fonds levés depuis sa création par GIACOMO BARIGAZZI, DANIELE GRASSI et JACOPO CREDI.

Axyon AI développe des solutions d’intelligence artificielle prédictive destinées aux gestionnaires d’actifs, en s’appuyant sur des modèles propriétaires combinant données traditionnelles et alternatives pour anticiper la sur- ou sous-performance de classes d’actifs.

Sagittal AI lève 2 M€ pour réinventer l’intégration de l’IA dans le développement logiciel

La startup londonienne Sagittal AI a levé 2,2 millions de dollars (près de 1,99 million d’euros) en pré-seed auprès de TWIN PATH VENTURES, avec la participation de SINEWAVE VENTURES, FUEL VENTURES, BLUE LAKE VC et de l’ange investisseur HUSAYN KASSAI (ONFIDO, QUENCH AI).

Fondée en 2023 par MICHAEL SMITH et JOSÉ PALAZON, anciens de GOOGLE, TELEFÓNICA et YAHOO, la société développe Neo, une IA conçue pour s’intégrer aux outils existants des équipes tech (Agile, Jira, etc.) et automatiser des tâches sans bouleverser les méthodes de travail. Contrairement aux outils d’IA centrés sur l’édition de code isolée, Neo agit comme un coéquipier : il interprète les contextes, livre du code documenté et testé.

