BREVO annonce BREVO COMMERCE SUITE, sa solution de communication omnicanale à destination des marques.

En matière d’engagement client, Brevo se distingue par sa capacité à harmoniser les interactions entre marques et consommateurs à travers une suite complète de solutions de marketing conversationnel. En mettant l’accent sur l’omnicanalité, Brevo permet aux entreprises de se connecter avec leur clientèle où qu’elle soit, que ce soit via WhatsApp, email, SMS, ou encore les réseaux sociaux, offrant ainsi une expérience fluide et cohérente.

A l’occasion de l’annonce de sa solution destinée aux acteurs du Retail et de l’eCommerce, nous recevons en parallèle de la conférence ONE 2 ONE Monaco Mickael Arias, Chief Revenue Officer de BREVO.