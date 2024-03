Comment l’IA pénètre l’enseignement supérieur, le point de vue de DENYS CHOMEL, fondateur d’HETIC

Nous recevons aujourd’hui Denys CHOMEL, le fondateur d’HETIC, une école pionnière dans le domaine du numérique, avec lequel nous allons partager sa vision sur le role d’une école dans le supérieur dans le monde qui sera le notre et bien entendu comment s’intègre l’IA dans les programmes.

Depuis sa création, Ethic a formé plus de 3000 étudiants, offrant des programmes axés sur la pratique et l’interaction avec le monde professionnel et compte parmi eux de nombreux entrepreneurs tech. C’est d’ailleurs l’un d’entre eux, Alexandre SIGOIGNE qui en prend la direction après Frédéric SITTERLE.