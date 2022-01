[Build Up] Luko fait l’acquisition de son concurrent allemand Coya

La start-up française spécialiste de l’assurance habitation Luko a annoncé jeudi l’acquisition de l’assureur allemand Coya, lui permettant désormais de compter plus de 300.000 assurés en Europe. « Grâce à cette assise franco-allemande, nous allons continuer de développer un géant européen de la protection et des services aux foyers, éthique, durable et toujours plus aligné avec les intérêts de ses assurés », explique son directeur général Raphaël Vullierme.

Luko commercialise auprès des particuliers, qu’ils soient propriétaires, locataires ou bailleurs, des contrats d’assurance habitation. Son modèle se veut transparent et original: 30% des cotisations sont dédiées aux frais de gestion de l’entreprise et 70% sont placées dans un pot commun utilisé pour couvrir les assurés en cas de sinistre. S’il y reste de l’argent en fin d’année, celui-ci est reversé à des associations.

Cette acquisition permet à Luko, qui se présente comme la première néo-assurance en Europe, de devenir « un groupe très franco-allemand », affirme à l’AFP M. Vullierme.

La société envisage d’ailleurs de réaliser en Allemagne la moitié de ses recrutements cette année.

Basée à Paris, Luko connaît une nette accélération puisqu’elle a passé la barre des 100.000 contrats en octobre 2020 et celle des 200.000 en octobre 2021. Elle s’est lancée sur le marché espagnol l’an dernier, où elle compte quelque 10.000 clients.

En décembre 2020, Luko avait levé 50 millions d’euros auprès des fonds EQT Ventures, Accel, Funders Fund, Speedinvest, Orange Ventures et des investisseurs privés, un an après avoir déjà levé 20 millions d’euros. Elle compte à son capital Xavier Niel et Bruno Rousset, fondateur de la compagnie lyonnaise April, entrés à l’occasion d’un tour de 3 millions d’euros en juin 2018.

