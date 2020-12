AssurTech : Luko lève 50 millions d’euros auprès d’EQT Ventures, Accel, Founders Fund et Speedinvest

Retrouvez le Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

Luko revendique 100 000 assurés

Nouveau tour de table pour Luko. Un an après sa série A, la start-up française qui s’attèle à dépoussiérer l’assurance habitation vient de lever 50 millions d’euros supplémentaires. L’opération a été menée par EQT Ventures, avec le soutien des investisseurs historiques, à savoir Accel, Founders Fund et Speedinvest. Des business angels, à l’image d’Assaf Wand, co-fondateur de la licorne américaine Hippo Insurance, et de Thomas Plantenga, le patron de l’application de seconde main Vinted, ont également participé à ce tour de table.

A ce jour, Luko revendique 100 000 assurés en France et entend s’appuyer sur ce nouveau financement pour s’étendre en Europe sur un marché pesant 100 milliards d’euros. Raphaël Vullierme, co-fondateur et CEO de Luko, dévoile les enjeux derrière cette levée de fonds réalisée en pleine crise du coronavirus.

Un important besoin de financements pour les Deeptech

Cette semaine, nous réalisons un focus sur le secteur Deeptech : ses acteurs, ses enjeux, ses financements, ses problématiques et ses opportunités. Pour entamer cette semaine, notre journaliste Laetitia Lienhard a pu échanger avec Robert Marino, directeur du programme d’accompagnement Deeptech Founders pour dresser un bilan du secteur des deeptech en France en 2020. Deeptech Founders est un programme d’accompagnement lancé en partenariat avec Bpifrance en 2018.

Entre 2000 et 2018, seulement 231 fonctionnaires chercheurs avaient demandé l’autorisation de créer leur entreprise. En 2019, Bpifrance a lancé son plan Deeptech pour encourager les chercheurs à lancer leur entreprise. En un année, plus de 250 start-up ont été fondé et ont bénéficié de 85 millions d’euros de financement sous forme de bourses ou de prêts. Un nouvel écosystème qui nécessite encore de grossir.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.