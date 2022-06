[Build Up] Sim4health rejoint le groupe SFP Expansion pour virtualiser leurs formations à destination des professionnels de santé

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Fondé en 2013 par Jean-Eric Lucas, SFP Expansion développe depuis 2021 une stratégie de build up dans le secteur de l’eSanté, avec l’appui de Naxicap Partners et Capital Export. SFP Expansion s’est spécialisé dans les domaines de la santé et de la gestion des risques professionnels. Le groupe occupe aujourd’hui une part significative du secteur français de la formation en santé avec plus de 200 collaborateurs et un réseau de 500 formateurs externes. SFP Expansion regroupe le groupe de communication Global Media Santé (revue du praticien, Egora, …), Oseus, Imosteo, IIFA, WebDental Formation et désormais SimforHealth, une startup fondée par Jérome Leleu à Bordeaux.

Pour parler de ce rapprochement ainsi que des perspectives du secteur de l’eSanté dans une ère post covid, nous avons retrouvé Jérome Leleu à l’occasion de Vivatech 2022.