Cabinet de conseil : le guide pour une culture d’entreprise forte et des consultants engagés en 2024

Comme dans d’autres domaines d’activité, les cabinets de conseil éprouvent des difficultés importantes à recruter, mais surtout à conserver leurs talents depuis la crise sanitaire de 2020.

Travailler le sentiment d’appartenance comme créer un management plus bienveillant et de proximité n’est plus l’apanage des RH : le projet de créer une communauté de consultants doit être un sujet tactique et pluridisciplinaire.

À quels défis les entreprises de conseil font face pour attirer et retenir les talents ?

Comment devenir une structure « employee-centric » et maximiser votre pouvoir d’attraction auprès des talents ?

Pourquoi adopter une communication authentique et transparente, quelles sont les méthodes pour y parvenir ?

Quelles sont les initiatives déjà prises par certains acteurs du secteur à généraliser ?

Autant de questions auxquelles cet eBook entend donner une réponse, en explorant les grands enjeux qui façonneront le paysage du conseil en 2024.

Et en y répondant avec des exemples concrets d’initiatives lancées chez BCG, Accenture, Stanwell, BearingPoint, KPMG, McKinsey et d’autres.

