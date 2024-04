25 millions d’euros pour l’EVE de WANDERCRAFT / BLABLACAR bénéficie d’un mécanisme financier pollueur payeur / AXA INVESTMENTS MANAGER met la main sur W CAPITAL PARTNERS

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

France 2030: Appel à projets IA Générative

Le gouvernement lance l’appel à projets Accélération des usages de l’IA générative dans l’économie sous l’égide de France 2030. Cette initiative, dotée d’une enveloppe de 1,5 milliard d’EUR d’ici à 2025, vise à promouvoir le développement et l’adoption de l’IA générative dans divers secteurs économiques. Ce projet fait suite à la stratégie nationale pour l’IA lancée en 2018, visant à consolider la souveraineté technologique de la France. L’IA générative, reconnue pour son potentiel d’optimisation de la productivité des entreprises, est au cœur de cet effort.

Les consortiums formés dans ce cadre faciliteront la création d’outils réplicables et le partage de connaissances en IA, avec des solutions d’IA générative centrée sur un cas d’usage propre à un secteur (vertical) ou à une fonction d’entreprise (horizontal). Cet appel à projets ouvert jusqu’au 2 juillet 2024 complète l’initiative de 2023 sur les « Communs numériques de l’IA générative ».

43,4 millions d’EUR pour le concours i-Nov

L’Etat vient de révéler les 42 projets lauréats de la 11e vague du concours d’innovation dit I-NOV, bénéficiant d’un soutien total de 43,4 millions d’EUR par France 2030. Cet investissement se répartit sur 4 secteurs stratégiques : numérique, santé, transports et mobilités durables, ainsi qu’énergies renouvelables et gestion des ressources naturelles.

Parmi les initiatives, PASQAL se distingue avec une subvention de 1,69 million d’EUR pour le développement de processeurs quantiques, et ALTAROAD reçoit 471 000 EUR pour son projet écologique destiné au secteur du BTP. Le projet SeaBeEYE de SEABELIFE BIOTECH, décroche 1,54 million d’EUR pour une nouvelle thérapie contre l’atrophie géographique, une maladie oculaire sévère (forme de DMLA).

OPEN AI aurait transcrit 1 million d’heures de video YOUTUBE

Selon le NEW YORK TIMES, fin 2021, OpenAI aurait rencontré un problème d’approvisionnement en données. Ayant épuisé toutes les sources de texte anglais fiables disponibles sur Internet, le laboratoire d’intelligence artificielle nécessitait davantage de données pour entraîner sa solution. C’est dans ce contexte que les chercheurs d’OpenAI auraient développé un outil de reconnaissance vocale, Whisper, capable de transcrire l’audio des vidéos YouTube en texte conversationnel pour améliorer l’intelligence des systèmes IA.

Certaines discussions parmi les employés d’OpenAI ont soulevé des préoccupations quant à la potentielle violation des règles de YouTube, propriété de Google, qui interdit l’utilisation de ses vidéos pour des applications indépendantes de la plateforme vidéo. Malgré cela, une équipe d’OpenAI, incluant son président Greg Brockman, aurait transcrit plus d’un million d’heures de vidéos YouTube. Ces textes ont ensuite été intégrés dans le système appelé GPT-4.

Comme nous le rapportions la semaine dernière, le PDG de YouTube a déclaré que l’entraînement de Sora par OpenAI à l’aide de vidéos YouTube était en violation avec les conditions de service de YouTube.

Dans cette quête de la donnée, le TIMES révèle que META aurait envisagé l’achat d’une maison d’édition, telle que Simon & Schuster, pour acquérir des données d’entraînement et aurait réfléchi à l’utilisation de données en ligne protégées par des droits d’auteur, quitte à affronter des procès.

L’ère de la vidéo générative : Quels enjeux à venir ?

OPENAI a récemment dévoilé SORA, un modèle de vidéo générative prometteur, marquant un tournant dans la création par IA. En 18 mois, la qualité des vidéos est passée de séquences brèves et granuleuses à des productions HD réalistes, suscitant l’admiration et la crainte d’une révolution dans l’industrie cinématographique. Plusieurs entreprises, dont HAIPER et IRREVERENT LABS, développent leurs propres technologies pour s’aligner ou dépasser les capacités de Sora.

Cette avancée soulève des questions sur l’avenir du contenu vidéo, son impact sur différents secteurs professionnels, et les risques associés, notamment en termes de désinformation et d’utilisation malveillante. L’adoption croissante de la vidéo générative ouvre un champ de possibilités, tout en imposant de nouveaux défis éthiques et sécuritaires.

Bras de fer entre Elon MUSK et un juge de la cour suprême brésilienne.

Après avoir imposé le blocage de comptes soupçonnés de propager de la désinformation, le Juge Alexandre de MORALES, qui siège à la cour suprème du Brésil engage une enquête sur les agissements d’Elon MUSK en matière d’obstruction à la justice, qui aurait fait levé toutes les restrictions imposées. Un bras de fer qui pourrait mettre un terme au développement de X (ex TWITTER) au Brésil.

FRENCHWEB 500 SCALE 2024:

Comme promis le second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS est désormais public . Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n'avons retenu qu'un peu plus de 300 startups en phase d'accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

+ EN BREF

WANDERCRAFT bénéficie d’un prêt de 25 millions d’euros de la Banque Européenne d’Investissement (EIB) pour les futurs développement de son robot EVE, un exosquelette personnel à destination d’un très large public de personnes souffrant de troubles sévères de la marche. La Banque Européenne d’Investissement (EIB) a financé à hauteur de 45 millions d’euros la réhabilitation du batiment Bréguet, vitrine de CENTRALE SUPELEC. Le futur batiment accueillera les laboratoires de recherche, les startups incubées par l’école et la présidence de l’Université Paris Saclay. Nos confrères de CHALLENGES rapportent que Damien VIEL , l’ancien Directeur Général de TWITTER a obtenu la condamnation de la société auprès du Conseil des Prud’hommes pour licenciement verbal et intention de nuire lors de son départ en novembre 2022. SPOTIFY propose en bêta « AI Playlist », une nouvelle fonctionnalité destinée aux utilisateurs Premium au Royaume-Uni et en Australie. Il sera désormais possible de générer des playlists personnalisées à partir d’un simple prompt. La start-up lyonnaise ZIWIG a développé l’Endotest, premier test salivaire destiné au diagnostic de l’endométriose, une maladie affectant 1 femme sur 10 et souvent diagnostiquée tardivement. Utilisant la biologie moléculaire et l’IA, cet outil offre une précision remarquable, avec une sensibilité et une spécificité supérieures à 95%. Conçu comme une « innovation de rupture » par le fondateur de Ziwig, Yahya El Mir, l’Endotest promet une détection précoce et exhaustive de la maladie. Avec un coût avoisinant les 1 000 EUR, son remboursement en France a été confirmé de la part des autorités de santé pour la fin de l’année, augmentant ainsi son accessibilité. Déjà disponible dans plus de 15 pays d’Europe et du Moyen-Orient grâce à sa certification CE, l’Endotest envisage une expansion vers les États-Unis, anticipant une demande croissante et s’appuyant sur un laboratoire récemment inauguré près de Dax pour analyser des milliers de prélèvements chaque semaine. Depuis son lancement en juillet 2022, BITSTACK , fintech basée basée à Station F (Paris 13e) et créée par Alexandre Roubaud et Kabir Sethi, connaît un succès notoire avec 75 000 utilisateurs accumulant 35 millions d’EUR en bitcoin. Cette application facilite l’épargne en bitcoin en arrondissant les dépenses à l’euro supérieur et investissant donc la différence. Malgré les turbulences du marché des cryptomonnaies, notamment après le scandale FTX, Bitstack a su tirer son épingle du jeu en 2023 et continue de voir sa valeur augmenter en 2024, avec le bitcoin récemment évalué autour de 70 000 dollars. Le panier moyen d’achat de Bitcoin est passé de 150 à 200 EUR. La start up, qui a récemment levé 2 millions d’EUR, enrichit son offre avec une fonction permettant d’envoyer du bitcoin par SMS ou email et bientôt une carte de fidélisation avec des partenaires du secteur du retail. À Montbéliard, le MATTERN LAB , espace dédié à l’incubation de start ups et à l’innovation dans l’industrie 4.0, se dirige vers sa liquidation. Des difficultés majeures ont précipité la démission de l’ensemble du bureau, incluant le président Kévin Appointaire. Le projet, lancé avec des ambitions de créer un écosystème dynamique pour startups et étudiants, a bénéficié de financements conséquents de la part de partenaires tels que Stellantis et la région, totalisant plus de 1,2 million d’euros. Malgré cela, le modèle économique et les conditions matérielles n’ont pas permis au projet de s’épanouir, aboutissant à une situation où, malgré une proposition tardive de la PMA pour améliorer les conditions, la décision de liquidation a été prise. En décembre 2023, l’entreprise DELL FRANCE a acté une rupture conventionnelle collective touchant 270 employés sur ses sites de Paris et Montpellier, dans un contexte mondial de suppression de 6 650 postes annoncée en février 2023. Cette décision, prise dans un secteur Tech déjà en tension avec des réductions d’effectifs chez de grandes entreprises, suscite une vive inquiétude parmi les salariés restants. Ces départs, qui commencent ce mois-ci, posent question sur l’avenir et la charge de travail pour les équipes réduites qui citent la volonté de la direction d’avoir une « stratégie de travailler avec l’IA, ce qui peut signifier moins de monde pour faire le tout venant » indiquent nos confrères de La Tribune.



Renforcement de la cybersécurité et IA en Bretagne : Convention stratégique La Région Bretagne a signé une convention avec le ministère des Armées qui vise à renforcer le lien entre les activités militaires et l'écosystème technologique breton. La convention cible 4 objectifs principaux : la consolidation des activités militaires locales, le soutien aux entreprises de la Base industrielle et technologique de défense (BITD), l'affirmation du rôle de la Bretagne dans le numérique de défense, et le renforcement de la cohésion nationale autour des forces armées. Un accent particulier est mis sur le développement de la cyberdéfense et de l'IA, avec l'arrivée AMIAD (Agence de Maîtrise de l'IA pour la Défense) à Bruz (35) et le lancement du Campus Cyber régional, le 26 avril. Vers une souveraineté numérique européenne : France et UE s'engagent La France et l'Agence de l'UE pour la cybersécurité (ENISA) s'apprêtent à prendre des décisions importantes concernant la souveraineté des données dans le cloud, reflétant les préoccupations croissantes en matière d'espionnage et de fragmentation du marché européen du cloud. Les députés français voteront le 10 avril la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (SREN) incluant des dispositions spécifiques à la souveraineté du cloud, tandis que le groupe de travail d'ENISA finalisera le 15 avril le schéma de certification en cybersécurité de l'UE, visant à harmoniser les certifications nationales du cloud. Ces mesures, considérées par certains comme protectionnistes, visent à protéger l'industrie naissante de l'UE contre l'espionnage, sans inclure les exigences controversées de propriété du capital par les entreprises. La France envisage néanmoins de les appliquer ultérieurement par décret. Sauvetage numérique : Un développeur contre-attaque Dans une intervention aussi discrète qu'efficace, ANDRES FREUND, développeur chez Microsoft, a déjoué une attaque cyber d'envergure mondiale. En examinant un logiciel open source largement utilisé, il a identifié une porte dérobée malveillante. Sans son intervention, cette faille aurait pu compromettre des centaines de millions d'appareils, entraînant une brèche de sécurité catastrophique. Freund a découvert cette anomalie en notant un message d'erreur inhabituel lors de la maintenance du système d'exploitation Linux, essentiel pour les banques, les gouvernements et les grandes entreprises. Il a traqué cette anomalie jusqu'à remonter à un utilisateur, pseudonyme Jia Tan, suspecté d'avoir inséré cette porte dérobée. Derrière ce pseudonyme se cacherait probablement un groupe de hackers, possiblement soutenu par une puissance nationale ou un groupe influent. Cette histoire met en lumière le rôle crucial des développeurs et leur curiosité d'esprit indispensable.

Innovation mondiale : Tendances et performances en brevets et marques En 2023, malgré un contexte économique incertain, l'activité de dépôt de BREVETS internationaux a vu des évolutions notables, d'après le rapport de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Huawei Technologies, Samsung Electronics et Qualcomm se positionnent comme les principaux déposants de brevets, tandis que l'Inde a enregistré une hausse impressionnante de près de 50% de ses activités de dépôt. Cependant, la demande globale pour les enregistrements internationaux de propriété intellectuelle via l'OMPI a légèrement fléchi, avec une baisse de 1,8% pour les brevets. Cette année marque le premier recul en 14 ans pour les dépôts de brevets via le système du Traité de Coopération en matière de Brevets (PCT) de l'OMPI, atteignant 272,600 demandes. La Chine reste à la tête des origines des demandes avec 69,610 applications, malgré une légère diminution. Les États-Unis et le Japon suivent, avec une baisse respective de 5,3% et 2,9%. Notamment, l'Inde et la Türkiye ont enregistré les croissances les plus rapides parmi les 15 premiers pays, avec respectivement +44,6% et +8,5%. La France montre une augmentation de +2% de dépôts de brevet en 1 an. Pour les établissements d'enseignement supérieur, l'Université de Californie (USA) domine en tant que premier demandeur, suivi de près par l'Université de Suzhou (Chine). L'informatique détient la plus grande part des brevets publiés devant les services. Pour les marques internationales, les dépôts ont diminué de 7%, avec les États-Unis en tête des demandeurs. Parmi les premiers, L'Oréal conserve sa position en tant que principal déposant.

BOYDSense sécurise 7 M EUR pour la surveillance du diabète ALPHA MOS annonce la réussite d'une levée de fonds de 7 millions d'EUR pour sa filiale MedTech, BOYDSENSE, spécialisée dans le développement d'un dispositif non invasif de mesure de la glycémie par analyse de l'haleine. Cette opération financière, comprenant 1,5 million d'EUR par conversion d'obligations et 5,5 millions d'EUR en apport de trésorerie, vise à accélérer le développement de cette technologie prometteuse. Ayant démontré son potentiel lors de la dernière étude clinique avec le CHU de Toulouse, BOYDSense envisage désormais de lancer de nouvelles études, d'obtenir les certifications nécessaires et de continuer la miniaturisation de son dispositif. Les investisseurs, dont le Swiss Diabetes Venture Fund et Bioserenity, contribuent à cette étape qui devrait assurer à BOYDSense une autonomie financière jusqu'à mi-2025, avec une perspective de mise sur le marché envisagée pour 2027. Surge Care : Prédire les complications postopératoires La start up SURGE CARE, basée à Strasbourg et spécialisée dans l'analyse immunitaire de précision, a annoncé une levée de fonds de 7,5 millions d'EUR. Ce financement servira à la commercialisation de PreCyte, son test prédictif des complications postopératoires digestives, en France et aux États-Unis d'ici 2025. La levée se compose de 5,3 millions d'EUR en equity et de 2,2 millions d'EUR en financement non-dilutif par Bpifrance. Les investisseurs incluent Eurazeo, Malakoff Humanis Innov', Kima Ventures, Teampact, ainsi que les soutiens précédents de Surge, comme l'américain Boutique Venture. Cette nouvelle étape fait suite à une première levée de 2,5 millions d'EUR en 2022, permettant à Surge Care de conduire des essais cliniques significatifs. Le cofondateur Julien Hedou souligne l'efficacité de PreCyte, affirmant une fiabilité de prédiction supérieure à 90%. Surge Care envisage d'étendre ses applications prédictives à d'autres domaines médicaux. La start up bénéficie de l'écosystème alsacien et de la proximité de l'IRCAD. La société belge Robovision, proposant des outils de vision par ordinateur basés sur l'IA et sans code aux entreprises, a levé 42 millions de dollars lors d'un tour de table de série A co-dirigé par Astanor Ventures et Target Global.

ELLIPSIS LABS, qui gère la plateforme d’échange de cryptomonnaies décentralisée Phoenix, a levé 20 millions de dollars lors d’une série A menée par Paradigm.

La startup spécialisée dans les puces IA, SIMA.AI a levé 70 millions de dollars lors d’un tour de financement mené par Maverick Capital pour développer des puces destinées aux caméras, aux voitures et à d’autres appareils grand public. Ce tour de table porte son financement total à 270 millions de dollars.

AXA INVESTMENTS MANAGER, met la main sur W CAPITAL PARTNERS, une société de private equity basée à New York spécialisée dans les transactions secondaires. W Capital Partners sera intégrée à AXA IM Prime, qui gère environ 38 milliards de dollars d'actifs. Cette transaction intervient alors que l'intérêt pour le marché secondaire en tant que domaine d'investissement et outil de liquidité pour les GP. AXA Investment Managers, s'est engagé à investir 200 millions de dollars dans la société. W CAPITAL PARTNERS a investi dans des sociétés comme SENTINELONE, FRESHDIRECT, READWRITE LABS…

Cybersécurité en Israël : Records d’exits malgré un financement en berne

En 2023, les accords de sortie dans le secteur de la cybersécurité israélienne ont enregistré une hausse impressionnante de 65 %, atteignant 7,1 milliards de dollars, soit plus de la moitié des transactions d’exit dans le secteur Tech. Selon un rapport de Cybertech Global et d’Israel Venture Capital (IVC), cela contraste avec un ralentissement général du financement dans la Tech, qui a vu le montant global des exits (fusions et acquisitions, introductions en bourse et rachats) reculer à 11 milliards de dollars contre 13,5 milliards en 2022.

Les start ups israéliennes de la High Tech, dont un grand nombre issues du secteur militaire, ont levé 6,9 milliards de dollars en 2023, marquant une baisse par rapport aux 15,7 milliards de l’année précédente, dans un contexte de ralentissement mondial et de tensions géopolitiques. Malgré cela, le secteur de la cybersécurité continue de briller, avec des fonds levés totalisant 620 millions de dollars au 1er trimestre 2024, représentant 38 % du financement total du secteur Tech.

Canada : Cap sur l’IA avec 2,4 milliards d’investissement

Le gouvernement canadien, par la voix de son Premier ministre JUSTIN TRUDEAU, engage 2,4 milliards de dollars pour dynamiser son pays dans le secteur de l’IA. L’investissement comprend 2 milliards de dollars canadiens destinés au développement technologique et à la création d’un Fonds d’accès à une puissance de calcul pour l’IA. 100 millions sont alloués au soutien des PME et 50 millions à la formation professionnelle dans les secteurs impactés par l’IA.

Un Institut canadien de la sécurité de l’IA voit le jour avec un budget de 50 millions, tandis que 5,1 millions sont dédiés à l’application de la Loi sur l’IA et les données. Cette initiative s’ajoute aux efforts du Canada qui comptait déjà plus de 140 000 professionnels de l’IA en 2022-2023, marquant une augmentation de 29 % par rapport à l’année précédente.

Warner Music abandonne l’acquisition de Believe

WARNER MUSIC GROUPE a annoncé le 6 avril qu’elle ne soumettrait pas d’offre pour acquérir la société française BELIEVE, laissant ainsi la voie libre au PDG de Believe, Denis Ladegaillerie, et aux fonds d’investissement TCV et EQT X. Ce retrait, surprenant pour le marché, fait suite à l’intention du consortium d’acheter Believe au prix de 15 EUR par action, valorisant l’entreprise à près de 1,5 milliard d’EUR. Cette annonce intervient alors que le marché anticipait une surenchère de Warner, spéculant sur une offre à 17 EUR par action. Le retrait de Warner soulève des questions quant à l’avenir boursier de Believe et met en lumière les défis auxquels font face les entreprises Tech sur le marché financier parisien, marqué par des parcours boursiers décevants pour plusieurs d’entre elles. Ce contexte pourrait inciter des investisseurs à cibler des entreprises sous-évaluées, à l’heure où le secteur Tech recherche des solutions pour valoriser au mieux ses actifs.

TikTok Shop : Au coeur de l’e-commerce social

Selon un rapport d’Ernest Analytics, TIKTOP SHOP révèle un important chevauchement de clientèle avec SHEIN et TEMU, malgré les risques de l’interdiction de la plateforme aux États-Unis. En février, 28% des consommateurs de Shein et 25% de ceux de Temu avaient également effectué des achats sur TikTok Shop, positionnant ce dernier comme un acteur dominant du shopping social. Avec 81% de ses ventes réalisées auprès de clients existants en février, contre 64% en novembre, TikTok Shop montre une forte rétention client. Depuis son lancement aux États-Unis en septembre dernier, la plateforme a capté plus de 68% de la valeur marchande brute du shopping social, surpassant largement Instagram Checkout, Facebook Shop, et Flip App. La majorité des acheteurs sur TikTok Shop fréquentent également Amazon, Etsy, et eBay, soulignant la part très importante de TikTok dans l’e-commerce social.

Inde : Nouvelle frontière pour les investisseurs

L’INDE, propulsée par une démographie jeune et des réformes pro-business, affiche une croissance économique et boursière enviable. Le Nifty 50, principal indice de la Bourse de Mumbai, a enregistré une hausse de 30% sur un an, reflétant la dynamique économique du pays. Désormais le pays le plus peuplé au monde, l’Inde attire les investissements directs étrangers grâce à une classe moyenne en plein essor et une économie offrant un potentiel de développement considérable. Malgré des défis sociopolitiques, le pays se distingue par sa capacité à attirer les investisseurs, avec une économie qui devrait prendre la 3e place au monde dans les prochaines années, surpassant même la place financière de Hong Kong.

ELISE DELSOL est nommée directrice partenaires de Snowflake France, où elle a pour mission de dynamiser l'action des partenaires dans l'IA générative. Ayant rejoint l'entreprise en 2019, elle a évolué précédemment chez Tableau Software et Microsoft. Elle est diplômée en gestion d'entreprises de l'EM Lyon. Hub One, opérateur de technologies digitales, promeut FARID KHANOUCH au poste de directeur commercial. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications, notamment chez Alcatel, Nokia, et en tant que Directeur général de SIAE Microelettronica, Khanouch apportera son expertise pour développer la stratégie commerciale de l'entreprise. Diplômé de l'Université de Lille et de Paris Dauphine, il a rejoint Hub One en 2018. SYLVIE LERAYER rejoint Combodo en tant que directrice business, avec pour mission de stimuler la croissance et d'élargir les parts de marché de l'éditeur de logiciels, tant en France qu'à l'international. Elle a exercé dans de grands groupes ainsi que dans le développement de start-up et de PME, notamment en communication, marketing, et développement commercial en Europe. CHRISTOPHE SCHWANENGEL rejoint FPT Software comme directeur général France, visant à faire croître l'entreprise et sa clientèle multisectorielle. Il possède plus de 20 ans d'expérience, notamment chez HCL et CSC. Tenacy, spécialisé en cybersécurité et conformité, a recruté PAUL VAILLANT comme directeur produit. Formé à l'école d'ingénieur Centrale Nantes avec des études complémentaires à Audencia et à l'Université de Californie de Berkeley, il a précédemment travaillé chez Wavestone et Wing. Vaillant se concentre sur le développement de solutions innovantes pour le pilotage de la cybersécurité.



