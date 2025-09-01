CarTrawler acquiert l’insurtech française Koala pour renforcer son portefeuille de services intégrés

L’irlandais CarTrawler, spécialiste B2B des solutions de location de voitures et de mobilité intégrées dans les parcours de réservation, élargit son champ d’action en rachetant la startup française Koala Insurance. Cette opération marque l’entrée de la plateforme dans le secteur de l’assurance voyage, un segment en forte croissance où la demande pour des produits flexibles et automatisés ne cesse de progresser.

Fondée à Paris, Koala s’est distinguée par une approche API-first et un modèle automatisé qui supprime la lourdeur des procédures classiques. Ses offres phares, telles que l’option « Cancel For Any Reason » ou l’assurance paramétrique contre les perturbations de vol, sont déjà déployées auprès de plus de 70 partenaires dans 17 pays. L’acquisition permet à CarTrawler d’intégrer ces solutions à son Connect Platform, qui équipe déjà plus de 250 marques mondiales dont American Airlines, easyJet, Qantas, Uber et American Express.

Pour CarTrawler, l’assurance devient un levier clé pour accroître les revenus ancillaires, qui représentent déjà près de 15 % des recettes des compagnies aériennes. La société irlandaise cherche ainsi à renforcer son rôle de plateforme d’“embedded travel services”, en combinant location, mobilité et désormais couverture voyage, sans nécessiter de développements lourds pour ses partenaires. Pour les voyageurs, cette intégration se traduit par des parcours plus fluides, des remboursements accélérés et des options d’annulation plus souples.

Pour Koala, cette acquisition offre un passage à l’échelle qu’elle n’aurait pas pu atteindre seule et une sortie pour ses investisseurs, parmi lesquels Insurtech Gateway, Playfair, UNETI Ventures et Sterling Oak Group.

Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.