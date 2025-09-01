Et si payer devenait un simple geste ? Ce que la biométrie change pour le retail

Dans les supermarchés, les fast-foods ou les enseignes spécialisées, le passage en caisse reste un point de friction avec ses portefeuilles oubliés, ses téléphones à court de batterie, ou encore les applications de fidélité non scannées, tout est fait pour compliquer le checkout. Une startup lettone, Handwave, propose une solution biométrique qui permet d’authentifier le client au moyen de la paume de sa main et qui peut alors payer, s’identifier ou cumuler des points de fidélité.

Le parcours client est conçu pour être instantané, l’utilisateur s’enrôle en scannant sa paume avec la caméra de son téléphone, lie ses cartes de paiement, programmes de fidélité ou justificatifs d’âge à un portefeuille numérique chiffré, puis peut payer ou s’identifier en un geste au dessus d’un lecteur compatible. Aucun terminal propriétaire n’est requis côté commerçant, une différence stratégique avec des offres comme Amazon One déployée depuis 5 ans aux Etats Unis.

En Europe, seuls quelques acteurs explorent des usages similaires avec notamment la britannique FinGo qui teste le paiement par paume de la main dans les lieux événementiels. La belge Palmki qui propose un contrôle d’accès biométrique basé sur les veines de la main. Mais à ce jour, aucune solution comparable n’a émergé en France, ni sur le segment du paiement, ni en retail, le paiement sans contact étant une norme bien installée.

Pourquoi repenser le paiement, alors que le sans contact semble suffisant ?

Alors que le paiement sans contact par carte ou téléphone est devenu un standard, il reste limité par des contraintes d’usage à commencer par la nécessité de transporter un objet, les risques en cas de perte ou de vol, les plafonds de paiement, la dépendance à un smartphone chargé ou à jour. La solution de paiement via la paume de la main s’affranchit de ces obstacles en proposant une expérience réellement mains libres, universelle et sécurisée. Aucun appareil, aucune application, aucun code n’est requis, un simple geste de présenter sa paume permet d’effectuer un paiement, de cumuler des points de fidélité, ou de prouver son âge en caisse. Contrairement aux QR codes ou wallets mobiles, souvent mono-usage et fragmentés, la solution de Handwave centralise ces fonctions dans une seule interaction, tout en offrant une biométrie difficile à falsifier. Cette approche réduit la friction côté client et allège la complexité d’intégration côté commerçant, qui s’affranchissent de matériel propriétaire.

Fondée en 2021 à Riga, Handwave vient de lever 3,6 millions d’euros en seed auprès de PRACTICA CAPITAL, FIRSTPICK, OUTLAST FUND et INOVO.VC. Ce financement porte le total levé à 4,3 millions d’euros depuis sa création. Il servira à lancer les premiers cas d’usage en conditions réelles, obtenir les certifications réglementaires et finaliser l’intégration avec les réseaux de paiement.