Cédric O annonce un investissement de 2,3 millions d’euros pour soutenir les écosystèmes régionaux 

Lors d’une réunion avec les représentants des capitales et communautés French tech, Cédric O a annoncé le lancement d’un appel à projets à destination des 13 capitales French Tech en région et aux 5 communautés d’outre-mer. Une enveloppe globale de 2,3 millions est proposée pour les soutenir dans le déploiement en région des programmes nationaux French Tech : le French Tech Tremplin, le French Tech Central mais aussi l’ensemble des actions en faveur de la création d’emplois.

Le programme French Tech Tremplin a pour objectif de censé permettre aux populations sous-représentées d’accéder à la Tech française. Le programme vise plus spécifiquement les habitants des quartiers prioritaires de la ville, les réfugiés, les bénéficiaires de minima sociaux ou encore les étudiants boursiers. Le French Tech Central est quant à lui un programme visant à proposer un accès unifié et simplifié aux administrations publiques pour les start-up.

Jusqu’à 150 000 euros par capitale French Tech

Les capitales French Tech pourront chacune solliciter une aide à hauteur de maximum 150 000 euros et les communautés d’outre-mer jusqu’à 50 000 euros. « Nous n’avons pas voulu oublier les communautés French Tech d’outre-mer qui sont pourtant moins importantes et moins structurées que les capitale pour ne pas créer une seule dynamique d’hexagone. Cependant, nous avons adapté le montant à la taille des communautés d’outre-mer », explique à notre micro Cédric O, secrétaire d’Etat au numérique.

Pour répondre à cet appel à projets, les capitales et communautés devront justifier comment elles mettront en place ces trois projets dans leur région. Elles ont jusqu’à début avril pour dévoiler leur feuille de route et les montants attribués seront dévoilé d’ici le mois de mai. Elles pourront demander jusqu’à 40 000 euros pour la mise en place du projet French Tech Central et jusqu’à 50 000 euros pour le programme French Tech Tremplin.

« Avec la période actuelle où il y a un peu moins de financements privés, il faut qu’on puisse donner un coup de pouce qui profite à l’écosystème. Jusqu’ici, le fonds Community fund finançait ces projets jusqu’à seulement 50%, nous allons les accompagner jusqu’à 100% dorénavant. Jusqu’à présent, les capitales se finançaient grâce à leurs membres et des partenaires telles que de grandes entreprises. Il est important que ces communautés d’entrepreneurs se structurent elles-même et cherchent leur propre financement car on ne veut pas que tout dépende de l’argent public. Aujourd’hui, nous faisons juste une exception sur ces trois projets nationaux », revendique Cédric O.

Structurer les écosystèmes régionaux

Sur le classement du Next40, le nombre d’entreprises avec leur siège social hors d’Île-de-France est resté sable à 30%, en 2020. Mais le nombre de régions représentées a augmenté en passant de 4 à 7. « Nous voulons aider les écosystèmes locaux à se structurer et à communiquer notamment sur les problématiques de recrutement. Les start-up ont besoin de recruter. Nous observons des start-up parisiennes qui délocalisent leurs bureaux dans les régions. Il y a une déparisianisation de la French Tech qui est en cours. »

Retrouvez l’interview complète de Cédric O, secrétaire d’Etat au numérique :

Découvrez les autres émissions de Decode Media