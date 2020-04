Certideal lève 8 millions d’euros pour s’étendre sur le marché européen des smartphones reconditionnés

A l’heure de l’obsolescence programmée et du manque d’innovations de rupture sur le marché des smartphones, le secteur des produits électroniques reconditionnés est en plein essor. Selon les prévisions du cabinet IDC, le marché mondial du smartphone reconditionné devrait peser 51 milliards de dollars d’ici 2022. N’échappant pas au phénomène, le marché français pèse désormais plus d’un demi-milliard d’euros, avec plus de 2 millions de smartphones reconditionnés écoulés dans l’Hexagone en 2019.

Si cette part ne représente pour l’instant qu’un dixième de l’ensemble des smartphones vendus en France, elle ne fait cependant que grimper au fil des années, signe d’un intérêt croissant des Français pour l’économie circulaire. Un modèle qui pourrait prendre encore plus d’ampleur avec la crise du coronavirus, propice à une large réflexion sur nos habitudes de consommation.

Dans ce contexte, de nombreux entreprises ont vu le jour ces dernières pour tirer profit de ce secteur florissant, à l’image de Back Market, Recommerce, Remade ou encore Certideal. Cette dernière, qui développe une plateforme d’achat de smartphones reconditionnés, mais aussi d’autres produits électroniques comme des tablettes ou des montres connectées, vient de boucler un tour de table de 8 millions d’euros mené par MAIF Avenir et BNP Paribas Développement. Les investisseurs historiques, à savoir Inter Invest Capital et Citizen Capital qui avaient injecté 2 millions d’euros dans la start-up tricolore en novembre 2017, ont également remis au pot dans le cadre de cette nouvelle opération.

Italie, Belgique, Portugal et Royaume-Uni pour s’étendre en Europe

Fondée en 2015 par Laure Cohen et Yoann Valensi, la société revendique plus de 160 000 clients. Plutôt que d’être une marketplace agrégeant des revendeurs, Citideal a opté pour une plateforme qui s’approvisionne directement auprès des opérateurs pour s’affranchir de tout intermédiaire dans la chaîne de valeur du reconditionnement. Ainsi, l’entreprise teste elle-même les appareils en examinant 30 points de contrôle technique (micro, bouton d’accueil, connecteur de charge…), les nettoie et les répare le cas échéant, avant de les proposer à la vente sur son site. «Cet atout est particulièrement précieux en ces temps compliqués où le marché est bouleversé et nos concurrents tributaires des contraintes de leurs intermédiaires», estime Laure Cohen, co-fondatrice de la start-up française.

Sélectionnée pour intégrer le programme French Tech 120 du gouvernement, Certideal a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. La société est encore loin des 65 millions d’euros de revenus de Recommerce, mais elle mise sur ce nouveau financement de 8 millions d’euros pour accélérer la cadence, en déployant notamment sa plateforme dans de nouveaux pays européens. Déjà opérationnelle en France et en Espagne, elle doit être lancée dans les prochains mois en Italie, en Belgique, au Portugal et au Royaume-Uni. Une expansion européenne qui s’accompagnera d’un doublement des effectifs pour atteindre les 80 collaborateurs d’ici fin 2020. Certideal vise les 70 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2022.

Certideal : les données clés

Fondateurs : Laure Cohen et Yoann Valensi

Création : 2015

Siège social : Levallois (Hauts-de-Seine)

Activité : plateforme d’achat de smartphones reconditionnés

Effectifs : 40 collaborateurs

Financement : 8 millions d’euros en avril 2020 auprès de MAIF Avenir, BNP Paribas Développement, Inter Invest Capital et Citizen Capital, 2 millions d’euros en novembre 2017 auprès d’Inter Invest Capital et Citizen Capital…