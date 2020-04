[DIRECT] Coronavirus : la Tech africaine impactée mais mobilisée

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Jean Luc Raymond de France Num nous donne des infos centrées sur les TPE PME, en quoi le numérique peut le aider et donc vous aider en ce temps de crise. Des nouvelles positives et optimistes, des solutions numériques utiles pour les entreprises dans le cadre du Covid-19. Et il anime aussi un fil info continu sur « Comment le numérique peut aider votre entreprise » sur FranceNum.gouv.fr

Nous vous proposons de retrouver Carlos Diaz pour faire un point sur l’actualité dans la Silicon Valley.

Samir Abdelkrim, auteur de « Startup Lions, au coeur de l’African Tech » et fondateur d’ Emerging Valley, le sommet international des startups africaines, revient sur l’impact du coronavirus sur l’écosystème Tech en Afrique en analysant les différences entre pays. Samir Abdelkrim pointe également une réelle mobilisation des start-up pour endiguer le virus et accompagner les populations. Pour aller plus loin, nous vous proposons le DECODE : Nigeria, Kenya, Afrique du Sud : comment la Tech se mobilise contre le virus