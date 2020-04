[DECODE Market] Quand les marchés tanguent, la Tech se tient bien

Nous vous proposons Decode Market, un rendez-vous avec notre partenaire. Chaque mois, nous décodons les sociétés de la Tech d’un point de vue business, produit, marketing, concurrentiel, et confronterons cette analyse à leurs performances boursières avec Antoine Fraysse Soulier, responsable de l’analyse marché chez eToro.

eToro vous permet d’acheter et vendre des titres financiers. Créée en 2007 la plateforme a développé une approche originale avec le Copy Trading. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de la plateforme de «copier» les positions prises par un membre d’eToro pour calquer leur stratégie d’investissement sur la leur. Concrètement, lorsque le trader copié réalise une opération sur la plateforme, elle est automatiquement reproduite dans le portefeuille des utilisateurs qui ont choisi de copier ses mouvements. Les traders copiés étant souvent expérimentés, ils permettent d’apporter une réelle expertise aux utilisateurs d’eToro. Comme sur un réseau social, ils échangent ainsi régulièrement avec leur communauté pour expliquer leur stratégie d’investissement.

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l'émission DECODE Market sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Amazon, Zoom, Netflix, trois sociétés à qui profitent la crise. Nous vous proposons de faire un point d’analyse des marchés pour comprendre la corrélation entre l’activité de ces sociétés et leurs cotations boursières.

« Zoom est le grand bénéficiaire du télétravail. Le titre Zoom progresse de plus de 120% depuis le début de l’année. Les niveaux de téléchargement de son logiciel explosent vu que la majorité des personnes télé-travaillent », explique Antoine Fraysse Soulier, responsable de l’analyse marché chez eToro.

Mais le géant du e-commerce Amazon rencontre lui aussi un grand succès durant cette crise planétaire. « Le grand gagnant des GAFAM est Amazon car les clients se ruent sur les ventes en ligne et le e-commrce. Le titre Amazon a progressé de plus de 50% et a dépassé ses anciens sommets historiques », met en avant le responsable de l’analyse marché d’eToro.

Le divertissement profite également de la crise avec une très forte affluence sur la plateforme Netflix mais ce succès reste à relativiser. « Netflix est également un des grands gagnants. Le titre a progressé de plus de 50% depuis un mois mais la fermeture des studios de tournage et l’arrivée de Disney + devraient poser un certain nombre de problèmes en termes de concurrence pour la plateforme. Nous n’avons pas une grosse visibilité sur Netflix à moyen et long terme », explique Antoine Fraysse Soulier.

De manière plus globale, deux secteurs bénéficient de la crise. « Il y a deux secteurs qui tirent leur épingle du jeu : la distribution et la biotech« , affirme-t-il. Tandis que pour d’autres, la situation s’avère particulièrement difficile comme le secteur de l’événementiel mais surtout le secteur aérien. « Le secteur aérien est au bord du précipice avec des compagnies aériennes au bord de la faillite », reconnait Antoine Fraysse Soulier.

