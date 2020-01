[Decode Day Marketing] Une matinée pour booster vos pratiques marketing

Nous vous proposons une matinée spéciale consacrée aux pratiques marketing. Trois webinars pour faire le point sur les meilleures pratiques en matière de marketing, sur les nouveaux usages pour améliorer sa performance commerciale, sur le content marketing et le marketing automation afin d’apporter des expériences personnalisées et enrichissantes aux consommateurs.

À cette occasion, vous pourrez également poser à nos experts vos questions en direct.

10h00 – 10h40 : Sales Enablement: le marketing au service de la performance commerciale

Avec SalesApps et GEODIS

90% des contenus Marketing ne sont pas utilisés par les Sales (1) et seules 23% des entreprises considèrent que la data de leur CRM est de bonne ou très bonne qualité (2). Un casse-tête quotidien pour déployer une stratégie commerciale et marketing efficace pour ses clients.

Vous êtes Directeur ou responsable marketing, Directeur des ventes ou Commercial, Dirigeant d’entreprise… ? Accélérez votre digitalisation en 2020 ! Découvrez comment le Sales Enablement va vous permettre d’améliorer votre performance commerciale en alignant Sales & Marketing.

Quelles sont les meilleures pratiques et les nouveaux usages offerts par la digitalisation de forces de vente ?

Vous avez déjà lu des dizaines d’articles à propos du Content Marketing. Vous connaissez de nombreuses entreprises qui en ont fait l’une de leurs armes marketing. Et pourtant, vous vous dites une chose… “Le content marketing ne fonctionnera pas pour nous.” “Mon marché n’est pas sexy. Nos sujets n’intéressent personne…” Lorsque l’on vend des engins de construction ou des assurances-vie, on pourrait croire qu’écrire du contenu intéressant paraît plus difficile, voire inutile. On a envie de vous prouver le contraire.

Les parcours d’achat B2C et B2B tendent aujourd’hui à se ressembler, tout en continuant de répondre à des enjeux structurels différents. La révolution digitale souvent menée par la distribution et les startups et donc souvent issue du B2C, a défini de nouveaux curseurs pour l’ensemble des industries.

Toujours plus contextuelles et de plus en plus cross-canal, les interactions se doivent d’être personnalisées pour apporter plus de valeur aux clients. Elles doivent prendre en compte l’engagement, voire le lien émotionnel à chaque étape du parcours d’achat. Elles doivent permettre aux marques d’apporter plus aux consommateurs comme aux acheteurs B2B.

