La RATP s’équipe en exosquelettes / Top 100 Global Innovators, le CEA très bien classé! / les rendez-vous Zoom comme cheval de Troie

Selon le Baromètre France Active — FBF réalisé par OpinionWay, l’intérêt des femmes pour l’entrepreneuriat surpasse celui des hommes en 2024, malgré une baisse globale de 15 points dans l’envie de créer sa propre entreprise chez les actifs de moins de 60 ans. En effet, 48 % des femmes contre 40 % des hommes de cette tranche d’âge se disent prêtes à entreprendre, marquant une hausse de l’ambition entrepreneuriale féminine de 4 points depuis 2020. Les motivations principales des femmes incluent le désir de gagner davantage et de concrétiser des idées personnelles, tandis que la perception de l’accès au financement demeure plus pessimiste chez elles comparée à la réalité. Malgré cela, elles semblent plus enclines à suivre une formation, se faire accompagner et tester leurs idées, suggérant une approche proactive face aux défis de l’entrepreneuriat. Pour le volet startups, la Direction générale des entreprises indique qu’en 2023, pour le programme French Tech 2030, 30 % des CEO ou (co-)fondatrices sont des femmes.

👛 20 milliards d’économies en 2025 pour l’État

Dans un contexte de FINANCES PUBLIQUES tendues, le gouvernement français prévoit un effort d’économie accru pour 2025, visant à réaliser au moins 20 milliards d’EUR d’économies, contre les 12 milliards initialement envisagés. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, et Thomas Cazenave, ministre délégué aux Comptes publics, soulignent la nécessité d’aborder la complexité du système administratif, tant au niveau local que national. Cette démarche vise à simplifier l’empilement des strates administratives, jugé coûteux et inefficace, en impliquant toutes les parties prenantes, y compris l’État, les collectivités et la Sécurité sociale. Ce plan ambitieux ouvre le débat sur une éventuelle réorganisation territoriale pour optimiser les dépenses publiques et le numérique serait de nouveau touché par ces coupes budgétaires.

HMT livre la plus grosse commande d’exosquelettes en Europe

La startup HMT, basée à Tarbes, vient de réaliser avec la RATP le plus important déploiement d’exosquelettes en Europe, destinés à améliorer la qualité de vie au travail des agents. Après une phase de tests démarrée en 2020, 140 exosquelettes ont été livrés à la RATP, marquant un tournant majeur pour HMT qui considère ce contrat comme un vecteur significatif de croissance (15 % de ses objectifs financiers sur l’exercice en cours).

Ces dispositifs, notamment le modèle « Plum’ » destiné à soulager les efforts des épaules, visent à réduire la pénibilité et les troubles musculo-squelettiques chez les agents de maintenance. Avec ce projet, 300 agents seront équipés et formés à l’utilisation de ces technologies, promettant une réduction de l’effort musculaire de 35 à 40 %. Ce partenariat ouvre des perspectives de développement international pour la startup.

🏆 Classement 2024 des 100 innovateurs mondiaux : la France en bonne position avec le CEA

CLARIVATE PLC a publié son rapport annuel des « Top 100 Global Innovators » qui fait référence, mettant en exergue les entreprises et institutions les plus innovantes au monde pour l’année 2024. Pour la première fois, un classement précis a été introduit, avec Samsung Electronics en tête de liste. Ce rapport souligne l’intensification de la compétition pour des idées brevetables exceptionnelles. La France se distingue avec 6 institutions dans le classement, dont avec ce top 3 : le CEA qui occupe la 31e place, Airbus figure en 34e position et Safran en 46e position. Le Japon domine avec 38 entités, suivi par les États-Unis (17) et l’Asie continue d’affirmer sa suprématie avec 62 organisations listées. L’industrie voit une hausse de représentation, particulièrement dans les systèmes industriels et les semi-conducteurs, tandis que d’autres secteurs connaissent un recul. Clarivate met en avant l’importance de l’équilibre entre expérimentation et discipline pour se maintenir à la pointe de l’innovation.

📣 Consentement de la publicité digitale

La Cour de justice européenne a statué contre le système de consentement de l’association IAB Europe, qui élabore des solutions pour la mise aux enchères des données personnelles dans la publicité digitale (système de vente aux enchères de données personnelles en conformité avec le RGPD) qui a été qualifiée de « co-responsable » dans le traitement des données. Cette décision soulève des questions sur des pratiques courantes dans l’industrie de la publicité numérique, notamment l’enchère en temps réel, et pourrait avoir un impact significatif sur la manière dont les préférences des utilisateurs sont recueillies et utilisées en ligne.

💻 Le 6 mars, L’OPEN QUANTUM INSTITUTE (OQI) a été inauguré au CERN (sur la frontière franco-suisse) pour anticiper le développement de l’informatique quantique, avec le soutien de la Commission européenne et en collaboration avec des partenaires tels qu’Airbus et l’agence spatiale allemande (DLR). Dirigé par Enrica Porcari, l’OQI vise à préparer un cadre de travail pour cette technologie émergente, afin d’éviter les erreurs observées avec l’IA. L’institut, qui ne développera pas directement des ordinateurs quantiques, se concentre sur l’exploration de leurs applications potentielles dans des domaines critiques comme la santé, le changement climatique et la sécurité alimentaire. La fondation américaine Xprize a lancé un concours de 5 millions de francs suisses pour encourager la recherche en informatique quantique, soulignant l’importance de cette technologie pour le bien commun. 🛂 Depuis le 1er mars, les Français expatriés majeurs au Portugal et au Canada ont la possibilité de renouveler leur PASSEPORT à distance, grâce à une expérimentation lancée par le ministère des Affaires étrangères. Cette initiative, prévue jusqu’en 2025, vise à éviter le déplacement en ambassade ou consulat. Pour prouver leur identité, les usagers doivent utiliser FranceConnect+ et participer à un rendez-vous en visioconférence. Cette démarche ne concerne que les adultes n’ayant pas modifié leur nom ou sexe et possédant toujours leur ancien passeport. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) souligne l’importance d’un moyen d’identité électronique de niveau élevé pour réduire les risques de fraude. À terme, il est visé la dématérialisation du renouvellement des passeports à distance pour tous les expatriés français majeurs. ⚖️ Face à la contestation de deux éditeurs tchèques de sites pornographiques (Xvideos et XNXX), le CONSEIL D’ÉTAT en France maintient la loi et le décret visant à protéger les mineurs contre les contenus pornographiques en ligne, tout en sollicitant l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour clarifier la conformité de ces mesures avec le droit européen. Cette démarche intervient après une décision de la CJUE qui pourrait limiter les actions des États membres envers les opérateurs étrangers. Le Conseil d’État a posé trois questions à la CJUE, notamment sur la possibilité d’appliquer des règles de droit pénal pour la protection des mineurs, suspendant ainsi l’examen du recours jusqu’à la réponse de la Cour. 🌍 Le projet CARIOQA, soutenu par la Commission européenne, ambitionne de révolutionner la gravimétrie en déployant un accéléromètre quantique à bord d’un satellite. Dirigé par Thomas Lévèque du CNES, avec la collaboration de partenaires tels qu’Airbus et l’agence spatiale allemande (DLR), ce projet vise à cartographier les variations minimes de la gravité terrestre, offrant des applications en hydrologie, océanographie et climatologie. Utilisant un nuage d’atomes de rubidium refroidis à des températures extrêmement basses, l’accéléromètre promet une sensibilité 10 à 100 fois supérieure aux dispositifs actuels, grâce à l’interférométrie atomique et à la chute libre prolongée des atomes en orbite. + LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

💻 Nouvelle tactique de cyberattaque : les rendez-vous Zoom comme cheval de Troie Des cybercriminels utilisent désormais des invitations à des réunions ZOOM pour infiltrer les systèmes macOS, exploitant les difficultés courantes liées aux liens de vidéoconférence. Selon KrebsOnSecurity, ces attaquants se font passer pour des investisseurs et proposent de résoudre des problèmes de connexion avec des liens malveillants, menant au téléchargement de logiciels malveillants. Cette méthode a notamment été employée par le groupe Lazarus ciblant le secteur des cryptomonnaies. Entre janvier 2020 et février 2024, cette forme de cybercriminalité a permis de dérober 75,3 milliards de dollars en cryptomonnaies. Pour se prémunir, il est conseillé d’éviter d’installer des programmes non sollicités. 🎭 L’invisibilité numérique cyber L’entreprise CHIMÈRE, basée à Aix-en-Provence, innove pour sécuriser les systèmes informatiques des entreprises en les rendant invisibles sur internet, ceci en s’appuyant sur le darknet. Fondée fin 2019 par Guillaume-Alexandre Chaizy-Gostovitch et Gabriel Ladet, cette start up vise à répondre aux défis croissants de la cybersécurité, exacerbés par l’augmentation du télétravail et l’utilisation du cloud. Plutôt que d’ajouter des couches de sécurité traditionnelles, Chimère propose de cacher entièrement les systèmes, les soustrayant aux regards des hackers. La technologie de l’entreprise, un darknet privé et crypté, permet une connexion sécurisée entre utilisateurs et services sans exposer l’infrastructure de l’entreprise. Chimère, qui prévoit une levée de fonds fin 2024, cible prioritairement les ETI, grands groupes et PME. 💰 Axonius, pépite US de la cybersécurité, lève 200 millions de dollars La startup américaine cyber AXONIUS a réalisé une levée de fonds impressionnante de 200 millions de dollars, portant sa valorisation à 2,6 milliards de dollars. Ce financement, mené par les investisseurs historiques Accel et Lightspeed Venture Partners, avec la participation de Stripe, confirme le dynamisme du secteur de la cybersécurité, malgré un contexte économique difficile. Fondée en 2017, Axonius, non encore rentable, a toutefois franchi le cap des 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels en 2023, et compte plus de 700 entreprises clientes. La plateforme Axionus est dédiée à la gestion des actifs en cybersécurité et permet aux entités de disposer d’un inventaire exhaustif de leurs ressources. Cette solution identifie les insuffisances en matière de protection et assure de manière automatique la validation et l’application des stratégies de sécurité établies. Ce nouveau tour de table s’inscrit dans une tendance plus large de consolidations et d’acquisitions dans le secteur, notamment de startups israéliennes de cybersécurité par des entreprises internationales. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

🌊 Les startups de Rennes Saint-Malo L’écosystème des STARTUPS de l’Ille-et-Vilaine montre une vive dynamique entrepreneuriale avec 431 startups et scaleups avec 51 % de ses startups âgées de moins de 3 ans, révélant un fort renouvellement et une croissance soutenue dans la région selon une enquête Poool — French Tech Rennes Saint-Malo. En moyenne, ces jeunes pousses emploient 18 personnes, et dominent particulièrement dans le secteur numérique qui représente 66 % du total. L’intérêt croissant pour les entreprises à impact, constituant 43 % des nouvelles créations après 2020, souligne une évolution vers des préoccupations sociales et environnementales. D’ailleurs, les secteurs de l’environnement, de la santé et de la cybersécurité émergent comme des domaines clés, avec la cyber présentant une tendance stable et prometteuse. Malgré la fragilité financière, en particulier chez les jeunes startups, 86 % expriment une confiance en l’avenir, soutenue par un marché porteur et la fidélisation de la clientèle. Les principaux défis restent le développement commercial et le financement, avec une attention renouvelée sur le recrutement et l’expansion internationale. Un engagement envers la RSE est notable, avec 46 % des startups ayant intégré des actions concrètes, bien que la parité demeure un enjeu, notamment dans les conseils d’administration. La collaboration avec la recherche académique s’avère fructueuse, la moitié des startups ayant déjà établi des partenariats dans ce domaine, ouvrant la voie à de nouvelles innovations. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

🏭 Sécurité industrielle : Claroty décroche 100 M$

CLAROTY, acteur majeur dans la sécurisation des systèmes industriels connectés, a bouclé une levée de fonds impressionnante de 100 millions de dollars, portant le total de ses financements à 765 millions depuis sa création en 2015. Cette nouvelle injection de capitaux vise à étendre la portée de l’entreprise américaine Claroty dans les secteurs clés tels que les services publics et les industries à infrastructure critique. Avec des partenaires tels que Delta-v Capital et Toshiba Digital Solutions, Claroty compte consolider et élargir son réseau de partenariats stratégiques.

La plateforme offre une solution complète pour la détection des vulnérabilités et des malwares, ainsi que pour l’accès sécurisé aux équipements industriels. Fort de plus de 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents et d’une base client triplée de 2020 à 2023, Claroty s’affirme comme un des leaders dans la protection des systèmes cyberphysiques.

La startup spécialisée dans la cyber TODYL lève 50 millions de dollars lors d’une série B avec en investisseur de tête, Base10 Partners. Un tour de table qui porte son financement total à 83,8 millions de dollars.

SWEET SECURITY une autre startups de cybersécurité, elle basée à Tel Aviv et offrant des outils de sécurité en temps réel pour le cloud, a levé 33 millions de dollars en série A. Depuis sa création SWEET SECURITY a recu 45 millions de dollars en financement.

DEFENSE UNICORNS, une startup de Colorado Springs, spécialisée dans les logiciels open-source à destination des systèmes de sécurité nationale des États-Unis, a levé 35 millions de dollars lors d’une série A.





🌈 Rainbow : fonds de dotation de Daphni pour un avenir durable

DAPHNI lance le fonds de dotation RAINBOW avec pour mission de soutenir les organisations œuvrant pour un monde plus durable, avec un accent particulier sur l’inclusion sociale. Ce fonds vise à doter la jeune génération des moyens nécessaires pour construire un avenir plus pérenne. Il est envisagé de financer des projets, à hauteur de 10 000 EUR maximum chacun, promouvant un meilleur vivre-ensemble et l’inclusion sociale, en particulier chez les jeunes. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2024.

🌍 Ring Capital lance Ring Africa

RING CAPITAL, fonds d’investissement français, élargit son horizon en Afrique avec la création de Ring Africa, un fonds à impact destiné aux startups de l’Afrique francophone. Doté d’une ambition de levée de 50 millions d’EUR, le fonds vise à stimuler l’entrepreneuriat dans des domaines clés tels que le développement durable et l’adaptation au changement climatique. Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes, prend la présidence du conseil d’administration.

Cdiscount améliore sa marge malgré un contexte difficile

📈 CDISCOUNT, filiale du groupe Cnova, fait face à des défis importants avec un volume d’affaires de 2,8 milliards d’EUR en 2023, marquant une baisse de 18,5 % par rapport à l’année précédente. Cette réduction s’explique en partie par le recul de 9 % des ventes de biens électroniques, un secteur clé pour l’entreprise. Par ailleurs, le secteur de l’e-commerce en général connaît un ralentissement, avec une deuxième année consécutive de baisse des ventes de produits.

Malgré cela, Cdiscount affiche une amélioration significative de sa marge brute, qui atteint 362 millions d’EUR, soit 30,3 % du chiffre d’affaires net, et un EBITDA en hausse de 56,2 % à 81 millions d’EUR. L’entreprise, appartenant au groupe Casino, oriente sa stratégie vers un modèle de place de marché, captant 60 % des ventes de la plateforme, en augmentation de 8,5 % par rapport à 2022.

LINKED IN a annoncé que les abonnements premium représentent désormais 1,7 milliard de dollars de revenus en 2023 avec un nombre d’abonnés très forte croissance. (+25% en 2023)

CAROLE BENICHOU rejoint Sidetrade en tant que cheffe de cabinet. Benichou agira en conseillère stratégique auprès du PDG, contribuant activement à la vision et aux objectifs commerciaux de l’entreprise.

VIRGINIE CUVILLIEZ est nommée Présidente de l’ISACA-AFAI, le chapitre français de l’ISACA, visant à promouvoir la maîtrise et la gouvernance des systèmes d’information. Avec plus de 20 ans d’expérience en audit et conseil, Cuvilliez apporte une expertise approfondie en IT, cybersécurité et digital, incluant la blockchain et les cryptoactifs. Diplômée de SKEMA Business School, elle enseigne la gouvernance des SI depuis 2020.

ANISSA MOUMOU est la nouvelle DRH de FreelanceCom, avec des expériences antérieures chez Baby Smile et Valeo. Diplômée en ressources humaines de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, elle a rejoint FreelanceCom en 2022 avant d’accéder à cette position clé.

DAVID SARLABOUS rejoint le comité exécutif de l’intégrateur-prestataire audiovisuel Videlio en tant que Directeur général, avec 17 ans d’expérience dans les secteurs de la Tech & l’IT. Anciennement chez Technicolor, Synamedia, et Cisco Systems où il a contribué à la transformation digitale dans le secteur des médias, il a pour d’objectif de renforcer la croissance de Videlio en s’adaptant aux évolutions technologiques et en promouvant le digital au sein du groupe.

