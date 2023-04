Clap de fin pour uTip suite à un différent avec Mangopay

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Lancée en 2017, par Adrien Mennillo, Stanislas Mako et Thomas Domenjoz, uTip, permettait aux créateurs de contenus de recevoir des dons de leurs abonnés. Elle avait su se faire un nom en France face à ses concurrents, notamment Tipeee, KissKissBankBank et Patreon aux États-Unis.

En 2022, la société comptait plus de 10 000 créateurs actifs et avait enregistré un volume d’affaires supérieur à 2 millions d’euros. La startup avait également levée 2,5 millions d’euros auprès de Day One, de Vals Angels et du co fondateur de Meero, Thomas Rebaud.

Après avoir détecté des paiements utilisés pour financer du contenu pour adultes son prestataire de paiement Mangopay avait fermé le compte de uTip. Le co-fondateur de uTip, Stanislas Mako, a affirmé qu’il s’agissait d’une «erreur de modération», car l’activité des travailleurs et travailleuses du sexe est interdite sur la plateforme.

Mangopay a par la suite décidé de mettre fin à son contrat avec la plateforme. Déjà «en situation financière fragile» uTip a vu ses comptes s’enfoncer et s’est depuis déclaré en cessation de paiement.

Si les créateurs de contenu peuvent encore retirer leurs fonds et leur liste d’abonnés pendant quelques jours, afin de migrer vers une plateforme concurrente, M. Mako regrette que son prestataire n’ait pas prévu de conditions de transfert des abonnements qui selon lui aurait permis une poursuite de l’activité. uTip ferme par conséquent ses portes le 4 avril.

📷 Annonce importante : La plateforme cessera son activité le 4 avril, car notre prestataire de paiement @mangopay a décidé de mettre fin à notre contrat. Aucun don ni achat ne sera possible après cette date. pic.twitter.com/YLDmFaX3JO — uTip France 🚀🌟 (@utip_team) April 3, 2023

En 2022, Mangopay a été racheté par le fonds américain Advent International à Crédit Mutuel Arkea