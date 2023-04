Le Fourgon remet la consigne au gout du jour.

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Chaque heure, 1,5 million de bouteilles en plastique jetables sont utilisées, mais seulement un tiers est recyclé. C’est à ce problème que Le Fourgon s’attaque en remettant au goût du jour le principe de consigne en proposant plus de 300 références de boissons, principalement locales, livrées gratuitement à domicile en fourgon électrique et dans des caisses et bouteilles consignées.

Cette initiative s’inscrit également dans un contexte où la production de déchets plastiques est en constante augmentation. En effet, en France, la production d’ordures ménagères par habitant a doublé en 40 ans.

Pour y remédier, Stéphane Dessein, Maxime Tharin et Charles Christori, ont créé Le Fourgon. C’est ce dernier que nous recevons dans ce FUTURE OF RETAIL & ECOMMERCE

Le concept de consigne permet de réduire la production de déchets plastiques en proposant des bouteilles en verre consignées. Une fois récupérées, les bouteilles sont lavées, reconditionnées et remplies à nouveau par les producteurs. Chaque bouteille réutilisée permet d’économiser 75% d’énergie, 79% de CO2 et 33% d’eau. En outre, l’alimentation est responsable de 20% des gaz à effet de serre, dont 40% sont liés à la boisson.

Le Fourgon offre ainsi une expérience client simple, rapide et pratique avec la livraison de boissons à domicile dans la journée. Les clients peuvent passer commande sur le site internet lefourgon.com ou sur l’application iOS ou Android, et choisir parmi plus de 300 références, notamment de l’eau, des jus, des laits, des sodas, des bières, des vins et même de la lessive consignée.

Les produits sélectionnés sont livrés gratuitement sur le créneau choisi et dans des caisses et bouteilles consignées. Les livreurs déposent la nouvelle commande et récupèrent les caisses et bouteilles vides lors du prochain passage du Fourgon tout en créditant la cagnotte des consignes collectées.

L’initiative a déjà séduit plus de 22 000 clients et a permis de réutiliser plus de 450 000 bouteilles le mois dernier. Le Fourgon s’organise de manière locale en travaillant avec des partenaires des regions dans lesquels il s’implante et de nombreux producteurs locaux de bières, de spiritueux et de vins.

Le service est actuellement disponible à Lille, Dunkerque, Bordeaux, Rennes, Lyon, Angers, Strasbourg, Grenoble, Nancy, …

