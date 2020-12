CoachHub lève 30 millions de dollars auprès de Draper Esprit et Partech

La plateforme allemande de coaching en ligne CoachHub lève 30 millions de dollars (soit environ 25 millions d’euros) en série B auprès de Draper Esprit, avec la participation des investisseurs historiques HV Capital, Partech, Speedinvest, signals Venture Capital et RTP Global. Cette opération intervient un an après un tour de table de 16 millions d’euros et porte le financement total de l’entreprise à plus de 50 millions de dollars.

Lancé en 2018 par deux frères entrepreneurs, Yannis et Matti Niebelschuetz, CoachHub développe une plateforme à destination des collaborateurs en entreprise leur permettant de suivre des programmes pour améliorer leurs compétences en leadership et les accompagner dans leur développement personnel. En les mettant en relation avec des coachs professionnels, la startup berlinoise les aide à mieux travailler en équipe. CoachHub collecte des informations sur les besoins des utilisateurs pour leur proposer des coachs susceptibles de répondre à leurs critères grâce à un algorithme basé sur de l’intelligence artificielle.

«Un soutien dans la transformation digitale»

La plateforme allemande s’adresse à des groupes internationaux à l’instar de Generali ou Bosch Rexroth, comme à des startups telles que SoundCloud ou HelloFresh. Pendant la pandémie de Covid-19, elle a développé CoachHub4Good, un programme gratuit dans lequel les employés d’organisations humanitaires, telles que les Nations unies au Liban, en Irak et au Sud-Soudan, bénéficient d’un coaching.

« La pandémie a déclenché une véritable ruée sur les solutions digitales en matière de formation continue et de développement personnel », commente Yannis Niebelschütz, co-fondateur et directeur général de CoachHub. « Les dirigeants et les professionnels des ressources humaines recherchent désespérément un soutien dans la transformation digitale de leur entreprise ».

« Avec ce nouveau tour de table, nous allons être dans la capacité de répondre à la demande croissante et étendre massivement notre réseau de coachs ». CoachHub, qui revendique à ce jour une équipe de 1 000 coachs, ambitionne de doubler son équipe pour répondre à la demande dans 100 pays et dans plus de 70 langues.

CoachHub : les données clés

Fondateurs : Yannis et Matti Niebelschuetz

Création : 2018

Siège social : Berlin

Secteur : formation professionnelle

Activité : plateforme de coaching en ligne pour les entreprises

Financement : 30 millions de dollars en série B auprès de Draper Esprit, HV Capital, Partech, Speedinvest, signals Venture Capital et RTP Global.