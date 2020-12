Que faut-il retenir de 2020? Avec Kat Borlongan, Marjorie Paillon et Patrick Bertrand

Pour terminer l’année en beauté, nous vous proposons une émission spéciale avec un débat sur les « Temps forts technologiques de l’année 2020 » avec Kat Borlongan, directrice de la French Tech, Marjorie Paillon, journaliste spécialiste du numérique et du digitale et Patrick Bertrand, qui est à la tête du club de business angels Holnest Club. « L’explosion des nouveaux usages a été extrêmement rapide en matière de télémédecine, de télé-enseignement et d’e-commerce. Face aux contraintes liées à la crise, nous nous sommes tous adaptés pour utiliser le numérique mais il est important de rappeler que cela a quand même mis en évidence la fracture numérique », met en avant à notre micro Patrick Bertrand.

49% des salariés en télétravail sont en détresse psychologique

Autre point clé de cette année : le recours massif au télétravail. Durant le second confinement, 20 % des salariés français ont été exclusivement en télétravail, un chiffre qui a dépassé les 25% pendant le premier confinement. « Les entreprises se sont rendues compte qu’elles pouvaient déployer, avec une réelle efficacité, leur activité en utilisant le télétravail. Initialement, le télétravail était une demande très forte des salariés mais il y a aujourd’hui une demande très forte de retour au travail. Une étude du cabinet Empreinte Humaine montre que 49% des salariés français en télétravail sont en détresse psychologique », explique le business angel.

Les start-up françaises ont levé 5,5 milliards d’euros en 2020

Selon les estimations de la banque d’affaires Avolta Partners, les start-up françaises devraient lever 5,5 milliards d’euros en 2020, soit 200 millions de plus que l’année dernière. En Allemagne, le montant levé depuis le début de l’année a baissé de 4,6 milliards à 3,2 milliards d’euros, ce qui représente une baisse de 30 %. « La France est le premier pays à avoir lancé un plan de soutien spécifique aux start-up avec 4,3 milliards d’euros déployés assez rapidement à travers les PGE et le décalage du paiement des cotisations sociales. Cette intervention rapide de l’Etat a beaucoup soutenu l’écosystème. En Allemagne, plus de 75% des fonds levés en 2019 proviennent de l’étranger alors qu’en France, cela tombe à 37%. Cette différence peut expliquer le succès relatif de la France cette année », rappelle Kat Borlongan, directrice de la French Tech.

Une méfiance grandissante envers les GAFA

Outre-Atlantique, l’actualité a été forte en 2020 avec l’élection du nouveau président démocrate des Etats-Unis, Joe Biden. Une élection accueillie paisiblement par les acteurs de la Silicon Valley à la différence de l’élection de Donald Trump en 2016. Pourtant, la pandémie de Covid-19, en accélérant la transition numérique, a consacré la toute-puissance des géants de la Tech aux milliards d’utilisateurs quotidiens, mais a aussi sonné le réveil des États face à leur emprise. « Aux Etats-Unis, les GAFA ne sont plus en odeur de sainteté. Il faut se préparer à davantage de supervision et de régulation de la part du nouveau président », revendique Marjorie Paillon, journaliste spécialiste des sujets numériques et de la politique américaine.