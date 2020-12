Combien représentent les marchés des box et des cartes cadeaux numériques?

Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives des TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, chronique spéciale « Box » et « abonnement avec le numérique ».

Que représente l’économie des box et de la transformation numérique des cartes cadeaux ?

Comment lancer sa box ?

Comment l’économie de l’abonnement revisite l’approche client avec le numérique ?

Selon l’entreprise BuyBox.net, spécialiste des cartes cadeaux omnicanales qui a mené une étude en

France, une enquête montre la progression de ces mêmes cartes. Pour dresser rapidement le tableau, tout d’abord : En France, le marché des cartes cadeaux pèse aujourd’hui plus de 3 milliards d’euros et progresse en moyenne de 20 % par an. Si ce marché n’est pas encore aussi développé qu’aux États-Unis, chaque année les Français achètent en moyenne 2,6 cartes de 56 euros… Ce qui n’est pas rien.

Deuxième fait intéressant, on passe de la traditionnelle carte cadeau ‘plastique’ à la carte

dématérialisée qui ouvre ainsi le champ des possibles en termes d’expérience utilisateur et d’usages.

