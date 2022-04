[Silicon Carne] Solarpunk : quel impact ce mouvement utopique a-t-il sur l’industrie technologique? 

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Des communautés vertes luxuriantes avec des jardins sur les toits, des fermes futuristes où des robots cueillent des oranges sur les arbres et où des éoliennes flottantes produisent de l’énergie, des villages flottants, des transports alimentés par des énergies propres et des récits de science-fiction plein d’espoir. Imaginez un monde dans lequel les technologies modernes sont déployées pour le bien des gens et de la planète.

Cette utopie a un nom, le Solarpunk. Ce terme, né en 2008, fait référence à un mouvement artistique qui rêve à un avenir où l’espèce humaine vivrait en parfaite harmonie avec la nature le tout dans un monde durable et égalitaire. Face au réchauffement climatique, le mouvement SolarPunk propose une modification fondamentale de notre vision du monde.

Mais quel impact ce mouvement utopique en plein essor a-t-il sur l’industrie technologique ? Sont-ils inspirés ? Sont-ils au moins à l’écoute ?

Invités :