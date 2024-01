Comment aligner ses canaux de communication avec les attentes de ses clients? le retour d’expérience de Paul de FOMBELLE (POSITIVE GROUP)

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Le marketing digital connait ces dernières une transformation significative. Aujourd’hui, l’emailing n’est plus seulement un canal isolé mais fait partie d’un écosystème multicanal complexe englobant SMS, réseaux sociaux, et bien plus.

Les entreprises embrassent désormais une approche holistique, visant à construire des relations durables avec leur audience. Pour en parler nous recevons aujourd’hui Paul De FOMBELLE, Directeur Général de POSITIVE GROUP, l’éditeur de SARBACANE pour échanger à ce sujet.

Au sommaire de cet épisode:

L’évolution des outils marketing autour du pilier qu’est l’eMailing

L’importance des canaux multiple

L’optimisation de la communication et l’économie de l’attention

L’utilisation de l’IA

L’approche multicanal et comment gérer la donnée

La personnalisation de la communication

Comment simplifier les interactions et maximiser l’engagement?

Campagnes emailing et SMS marketing, formulaires, sondages, landing pages, chatbot et livechat, CRM et gestion de contacts, prospection automatisée : SARBACANE accompagne depuis 20 ans ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs marketing.

