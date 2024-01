Le Petit Web, c’est fini / Reed HASTING fait don d’une partie de ses actions NETFLIX / JEAN LABORDE rejoint…

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire à Kat BORLONGAN, Emmanuelle BENOLIEL (SPARK M) Sebastien CROZIER (ORANGE)

Retrouvez l’actualité vue brut de décoffrage sur notre Channel WHATSAPP.Â

FW500 2024 Рvotre soci̩t̩ est elle bien enregistr̩e dans notre DATAROOM?

Pour s’assurer que votre société est bien évaluée pour l’édition du FW500 2024, vous pouvez vérifier si elle est présente dans notre base de données en faisant une recherche sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/liste-des-societes

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Si vous n’y apparaissez pas ou souhaitez nous communiquer de nouvelles informations sur votre entreprise, notamment sur votre activité 2023 / 2024 sur via ce formulaire

BREAKING NEWS:

Le Petit Web, c’est fini, MERCI Geneviève! C’est par un message court en vidéo que notre consÅ“ur journaliste GENEVIÈVE PETIT, fondatrice de PETIT WEB a annoncé émue (on a versé également notre larme) ce lundi la fin du média indépendant du même nom, après 13 ans d’existence. Cette lettre d’info envoyée gratuitement chaque lundi à 29954 abonnés couvrait l’actualité de la communication, du marketing, de la publicité et des médias au regard de la transformation du numérique de ces secteurs, avec un parler-vrai. Un rendez-vous singulier que cette newsletter Tech. Geneviève a annoncé que sa nouvelle aventure concernera le digital et les plus de 50 ans. Pour la contacter à ce sujet : genevieve.petitweb@gmail.com

Merci Geneviève pour ta contribution à notre écosystème, toujours éclairée et poil à gratter!

L’Italie met en garde OpenAI L’autorité italienne de protection de la vie privée a récemment mis en évidence que CHATGPT, développé par OPENAI et lancé en 2022, enfreint les lois européennes sur la vie privée. Suite à une enquête ouverte en mars 2023, qui avait temporairement abouti à l’interdiction de ChatGPT, l’Italie a officiellement notifié à OpenAI les violations du RGPD relatives à la collecte de données des utilisateurs. La Garante per la protezione dei dati personali (équivalent de la CNIL en Italie) indique qu’OpenAI dispose de 30 jours pour présenter ses contre-arguments. Cette décision tient compte des travaux en cours au sein d’une task force spéciale de l’EDPB (European Data Protection Board). Les préoccupations soulevées comprennent la collecte massive de données personnelles pour « former » les algorithmes et l’absence de mesures de protection pour les mineurs, notamment le manque de vérification de l’âge des utilisateurs. Grands modèles de langage IA et santé L’Organisation mondiale de la santé (OMS) publie de nouvelles directives concernant l’éthique et la gouvernance des grands modèles de langage (LLM), une technologie d’IA générative en pleine expansion avec des applications variées dans le secteur de la santé. Ces directives comprennent plus de 40 recommandations destinées aux gouvernements, aux entreprises technologiques et aux prestataires de soins de santé, visant à promouvoir une utilisation appropriée des LLM pour la santé des populations. Les LLM capables de traiter divers types de données (textes, vidéos, images) et de produire des résultats variés, ont été adoptés plus rapidement que toute autre application destinée aux consommateurs, avec des plateformes telles que ChatGPT et Bard. L’OMS souligne le potentiel des LLM pour améliorer les soins de santé tout en mettant en garde contre les risques de déclarations fausses ou biaisées pouvant nuire aux décisions de santé des utilisateurs. Les conseils réunis dans ce nouveau dossier appellent à un engagement collectif des différents acteurs pour une régulation efficace et une utilisation éthique des LLM dans le domaine de la santé. Le ReCommerce, moteur de croissance dans le retail Le RECOMMERCE, ou commerce de revente se définit par la vente de produits d’occasion ou remis à neuf à travers des plateformes en ligne, contribuant ainsi à l’économie circulaire. Ce secteur, valorisé à 94 milliards d’EUR en Europe pour 2022/2023, est prévu d’atteindre 120 milliards d’EUR d’ici 2025, marquant une hausse de 27%. Cette progression, 5 fois supérieures à celle du retail traditionnel, est stimulée par les marketplaces en ligne favorisant les pratiques durables. Le recommerce s’inscrit dans une démarche écologique en réduisant les déchets et en optimisant l’utilisation des ressources. D’après une étude de Cross-Border Commerce Europe, appuyée par FedEx Express et Poste Italiane, le recommerce devrait représenter 14% du marché du e-commerce sous 3 ans, témoignant de son rôle croissant dans le paysage du retail vers plus de durabilité. Avancée majeure dans le calcul quantique Le CNRS et le CEA Leti ont franchi une étape cruciale dans le domaine du calcul quantique en réussissant à fabriquer un QUBIT à partir de matériaux et de processus standards de l’industrie des semi-conducteurs. Cette innovation, permettant de piéger un électron unique au cÅ“ur d’un transistor, ouvrirait la voie à la production de masse de puces quantiques compatibles avec l’industrie si la technologie devient adulte. L’équipe de recherche a également intégré un composant de fer-cobalt pour générer un champ magnétique nécessaire à la manipulation du qubit. Ce développement promet de rapprocher significativement le calcul quantique des applications industrielles, comme en témoigne la création d’un qubit « propre » comparable aux standards académiques. Cette avancée pourrait potentiellement surpasser les efforts d’Intel dans le domaine, malgré les ressources considérables du géant technologique. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

La gestion des contrats peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour les entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises. C’est pourquoi la société suédoise ONEFLOW a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels, qui a déjà séduit plus de 2 900 clients dans plus de 50 pays.

À lire : La grande enquête sur la gestion des contrats

ONEFLOW a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

EN BREF

Reed Hastings, cofondateur de Netflix, a fait don de 1,1 milliard de dollars en actions Netflix, soit environ 40 % de sa participation, à la Silicon Valley Community Foundation, une organisation caritative appréciée par les fondateurs de la tech américaine Les dirigeants d’ALPHABET ont informé les employés de son laboratoire de projets expérimentaux, X (et oui Elon!), que l’entreprise ne transformera pas les projets d’investissement prometteurs en filiales de la catégorie « Other Bets » en 2024. L’ICANN propose .INTERNAL, un nouveau domaine de premier niveau (TLD) destiné à un usage interne, qui ne sera pas intégré au DNS global. Ce domaine aurait un rôle similaire au bloc IPv4 192.168.x.x, largement utilisé pour les réseaux internes. TikTok teste une fonctionnalité qui pourrait rendre tous les posts achetables. Cette fonction identifie les objets dans les vidéos et incite les utilisateurs à « trouver des articles similaires sur TikTok Shop ». BLOOMBERG a commencé à fournir des résumés générés par intelligence artificielle des conférences téléphoniques sur les résultats des entreprises sur son terminal. L’entreprise compte plus de 310 000 abonnés à son terminal. LA MINUTE CYBER Cybersécurité : quelles priorités en France ? Le nouveau rapport d’information de la mission flash parlementaire sur les DÉFIS DE LA CYBERDÉFENSE met en lumière la nécessité critique de renforcer la cybersécurité dans notre pays face à l’escalade des cyberattaques, particulièrement depuis la crise du Covid-19. Ce document, issu des travaux des députés Anne Le Hénanff et Frédéric Mathieu, souligne les vulnérabilités exposées par des incidents significatifs, comme des fuites de données dans des hôpitaux et collectivités territoriales. Les auteurs du rapport appellent à une stratégie nationale comprenant des contrôles réguliers en cybersécurité et l’intégration d’une éducation à l’hygiène numérique dès l’école primaire. Ils insistent sur l’importance de la coopération internationale, en s’appuyant sur des exemples de bonnes pratiques observées en Estonie et en Finlande. Le rapport critique également la séparation actuelle entre les responsabilités civiles et militaires en matière de cybersécurité et souligne le faible taux de féminisation dans le secteur, appelant à des mesures concrètes pour y remédier. Les députés notent l’effort conséquent en matière de cyberdéfense avec un budget prévisionnel de 4 milliards d’EUR prévus pour la loi de programmation militaire 2024-2030. NUMBERS

Cybersécurité en France: statistiques clés 2023 La 9e édition du baromètre annuel du CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique), réalisée par OpinionWay, souligne des tendances marquantes dans la cybersécurité des entreprises françaises. Avec 456 membres sondés, l’étude révèle que 49% des entreprises ont subi des cyberattaques réussies, un chiffre stable qui démontre une menace constante, mais maîtrisée grâce à des efforts de prévention efficaces. Le phishing reste le mode d’attaque principal pour 60% des entreprises, malgré une diminution de 14 points, tandis que les arnaques au président reculent de 13 points à 28%. Les cyberattaques opportunistes touchent 39% des entreprises, et les demandes de rançons concernent 10% d’entre elles. Sur le plan des impacts, 65% des entreprises constatent des répercussions sur leur activité, avec notamment 24% rapportant des perturbations de production. La confiance dans les solutions de sécurité est élevée, 87% des répondants les trouvant adaptées, et l’EDR (End Detection and Response) est la solution la plus déployée à 90%. Par ailleurs, 55% des entreprises sont intéressées par la souveraineté et le Cloud de Confiance, et 88% intègrent régulièrement des normes dans leurs pratiques. Enfin, 70% des entreprises ont opté pour la cyberassurance, témoignant d’une prise de conscience croissante de l’importance de se prémunir contre les risques cyber.

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

WELFAIRE une startup qui propose une assurance prévoyance & santé 100% digitale à destination des professionnels (artisans, commerçants, les professions libérales, les gérants et présidents de société) lève 3 millions d’euros auprès de KIMA, FOUNDERS FUTURE et DAPHNI

Retrouvez toutes les levées de fonds sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds

FRENCHWEB.FR ouvre sa FRENCHWEB.FR ouvre sa DATAROOM des entreprises tech françaises . Une base de données sur les entreprises françaises de la tech, c’est l’objectif de la DATAROOM de FRENCHWEB.FR avec aujourd’hui près de 1500 sociétés dont nous avons collecté, vérifié, structuré les informations corporates, financières, business, RH, les organigrammes, … pour être l’outil idéal afin de réaliser votre veille concurrentielle, identifier de nouveaux prospects, découvrir de potentiels partenaires, ou comparer vos pratiques salariales avec les autres acteurs du marché.

LEVEES DE FONDS à l’étranger

Expansion stratégique pour MIPISE avec l’acquisition de WHITE’IN. MIPISE, acteur clé de la FinTech-Regtech spécialisé dans la digitalisation des activités financières, annonce une levée de fonds significative de 6 millions d’EUR. Cette opération financière s’articule autour de l’acquisition stratégique de WHITE’IN, expert en monétique et moyens de paiement, pour 3,4 millions d’EUR en échange de titres, et d’une augmentation de capital auprès des investisseurs historiques et de l’actionnariat salarial. Fondée par Michel Ivanovsky et Sébastien Bik, MIPISE vise à renforcer son offre et sa présence sur le marché avec cette fusion, élargissant ainsi son spectre d’activité vers les solutions de paiement et visant une croissance annuelle de 25% sur les prochaines années. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de MIPISE de consolider sa position de leader sur le marché français et d’accélérer son expansion à l’international.

WONDERCRAFT, une startup britannique prometteuse, a levé 3 millions de dollars pour sa plateforme permettant de créer des podcasts, des livres audio, des publicités et du matériel de formation d’entreprise à l’aide de voix synthétiques et de scripts générés par IA. Fondée par d’anciens ingénieurs de Palantir et un ex-cadre de Spotify, la plateforme utilise la technologie de ElevenLabs pour offrir une gamme de modèles de textes à parole. Depuis son lancement en bêta en mai dernier, elle a attiré plus de 30 000 utilisateurs. La levée de fonds a été menée par Will Ventures, avec la participation de personnalités comme Steven Bartlett et Y Combinator. Wondercraft, qui vise à démocratiser la création audio, offre également une fonction de traduction pilotée par l’IA et des services de traduction humaine pour les utilisateurs premium.





FRENCHWEB MARKETÂ

REDDIT vise une valorisation « de plusieurs milliards de dollars » pour son introduction en bourse prévue en mars, après avoir levé des fonds en 2021 valorisant l’entreprise à 10 milliards de dollars.

Les États-Unis prévoient d’attribuer des milliards de dollars de subventions à Intel, TSMC et d’autres fabricants de puces dans les semaines à venir, en réponse aux inquiétudes concernant la lente mise en Å“uvre de la loi CHIPS.

TESLA prévoit d’investir 500 millions de dollars pour implanter son projet de superordinateur Dojo dans son usine de Buffalo.

FRENCHWEB VC

Selon PitchBook, les fonds de capital-risque aux États-Unis détiennent 311 milliards de dollars de liquidités non dépensées, privilégiant la prudence et se concentrant sur les dividendes, après avoir levé un montant record de 435 milliards de dollars entre 2020 et 2022.

NEWFUND dévoile NAEH2, son nouveau fonds d’investissement destiné aux start-up de la Nouvelle-Aquitaine. Après le succès de son premier fonds lancé fin 2018, qui a comptabilisé onze investissements, Newfund dote NAEH2 avec 15 millions d’euros. Ce fonds prévoit d’investir dans une vingtaine d’entreprises de la région, notamment dans les secteurs des nouvelles technologies et de l’innovation, en phase de pré-amorçage et d’amorçage. Les premiers investissements de NAEH2 varieront entre 100 000 et 500 000 euros, avec la possibilité de participer à des levées de fonds allant jusqu’à 2 millions d’euros, y compris dans les entreprises du premier fonds NAEH1 en phase de croissance.

Pour en parler plus en détail nous recevons Marc FOURNIER l’un des Managing Partner de SERENA

🚀 Vous êtes un acteur de l’investissement? Pour promouvoir votre activité auprès des startups de l’écosystème, 🚀 Vous êtes un acteur de l’investissement? Pour promouvoir votre activité auprès des startups de l’écosystème, enregistrez votre société dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

JEAN-PHILIPPE BÉCANE est nommé directeur marketing de Google France. Il a précédemment occupé pendant 4 ans, un poste équivalent chez Google France EMEA.

DENIS BEAU, Premier sous-gouverneur de la Banque de France, élargit son champ d’action en étant nommé président de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP).

HABENN BEREKET, fort d’une riche expérience chez Ogury et Mediacom, rejoint Seedtag en tant que directeur général pour la France, succédant à Clarisse Madern. Sa nomination intervient à un moment clé pour l’adtech, alors que le secteur de la publicité contextuelle fait face à des défis majeurs, tels que la fin des cookies tiers. Bereket est chargé d’impulser la croissance de Seedtag sur le marché français.

THOMAS BLANDIN est promu responsable de la création au sein de l’agence de communication digitale santé RCA Factory. Il exerce depuis 2018 au sein de la même entreprise comme directeur artistique, graphiste et motion designer.

LÉO BRUAND rejoint Ogilvy Consulting Paris en tant que Consulting Director, apportant un riche bagage en sciences sociales et humaines à sa nouvelle fonction, fort d’une expérience en stratégie de marque et communication, notamment avec des FinTech, Welcome To The Jungle et la Fondation Bill & Melinda Gates.

NICOLAS BURGER et STÉPHANE ROSI sont nommés co-directeurs généraux d’Alltricks (site de vente en ligne d’équipements sportifs), succédant au fondateur Gary Anssens. Avec des parcours chez Nike, Fox Racing, et Accenture, ainsi qu’une expertise approfondie dans le sport, l’e-commerce, et les technologies, leur leadership conjoint est destiné à renforcer la position d’Alltricks comme acteur omnicanal de référence en Europe dans le secteur du vélo, du running, et de l’outdoor. En 2019, Alltricks a été racheté par Décathlon.

ANTOINE GRENIER change de poste chez Idemia, entreprise française de sécurité numérique spécialisée dans la biométrie, l’identification et l’authentification, l’analyse de données et de vidéos. Il devient directeur général de la Smart Identity Division. Il exerce depuis 2009 chez Idemia.

STÉPHANE HUOT a été nommé directeur du centre INRIA de l’Université de Lille, succédant à Mireille Régnier et Christophe Biernacki. Ancien directeur de recherche et fondateur de l’équipe projet Loki spécialisée dans l’interaction humain-machine, Huot apporte une expertise approfondie acquise depuis son recrutement chez INRIA en 2014 et à travers divers postes académiques et de recherche. Sa mission sera de poursuivre et de renforcer le partenariat stratégique avec l’Université de Lille, dans le contexte de la mise en place de l’agence de programmes dans le numérique que porte l’INRIA.

STÉPHANE JOUHANEAU prend la direction de Bouygues Telecom Entreprises Keyyo, renforçant l’engagement de l’opérateur dans les services de communications unifiées pour les TPE et PME. Avec une carrière débutée en 2001 chez Bouygues Telecom, il apporte son expertise technique et son expérience en services B2B pour dynamiser la croissance et les partenariats de cette entité.

DAVE KASABIAN est nommé directeur du marketing monde de Yooz, solution cloud de facturation électronique et d’automatisation du processus Purchase-to-Pay. Précédemment, il était CMO chez OneStream Software.

JEAN LABORDE, ancien directeur digital de Fnac Darty, rejoint L’Oréal comme global head of digital IT, où il pilotera la stratégie digitale globale et supervisera les équipes monde. Fort de son expérience dans la transformation omnicanale et l’innovation chez Fnac Darty, Laborde apporte une expertise précieuse dans la consolidation de data et l’utilisation de l’IA pour L’Oréal, leader mondial de l’industrie cosmétique.

OLIVIER LEVACOT devient directeur de l’innovation de Values Media, agence adtech. Depuis 2020, il en était responsable data et adtech. Auparavant, il a occupé des postes chez AOL France Benelux et EMEA.

ÉLISE PERRAULT accède au poste de directeur du développement Allianz Défense et Sécurité chez Allianz France depuis janvier 2024, après avoir occupé des postes clés en marketing et communication ainsi que responsable de programme au sein de la même entité.

PHILIPPE PULJATE est nommé chief operating officer France de Inetum, entreprise de services et de solutions digitales (ex-Gfi Informatique). Depuis près de 4 ans, il était Infrastructure Services Managing Director dans la même entreprise.

CHRISTIAN STRASSBURGER rejoint l’équipe de l’évènement Viva Technology en tant que Chief Partner Officer. Il a précédemment oeuvré en développement commercial, partenariats et événementiel chez JEC Group et JCDecaux.

GUILLAUME STEYER est promu Directeur des Opérations à la Direction Industrielle, BU Industrie et Services chez Sopra Steria après avoir été durant 2 ans, directeur de la verticale Assurances et Protection Sociale.

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR