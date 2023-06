Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Si l’App Store d’Apple était un pays, son produit intérieur brut (PIB) le classerait 17e au rang mondial, dépassant des économies nationales majeures telles que les Pays-Bas, la Suisse, l’Arabie Saoudite ou encore la Turquie.

En 15 ans l’écosystème de l’App Store d’Apple a généré plus de 320 milliards de chiffre d’affaires pour la communauté de développeurs et d’éditeurs d’app. C’est un Business case qui devrait être enseigné dans toutes les business school, tant par sa réussite que par les méthodes employées par la firme de Cupertino pour réussir à fédérer une communauté active, développer une base d’utilisateurs, et créer des conditions d’intermediations efficientes, avec son lots de polémiques et parfois de relations tendus.

AMAZON déploie une intelligence artificielle dans 12 de ses centres de distribution pour éliminer les produits endommagés. L’entreprise affirme que cette technologie est trois fois plus efficace qu’un employé d’entrepôt pour détecter les dommages.

Finalement tout se paye, Le développeur d’Apollo, une app “lecteur” du service REDDIT indique que ce dernier prévoit de facturer 12 000 dollars pour 50 millions de requêtes API, ce qui signifie qu’il devrait payer 20 millions de dollars par an pour continuer à faire fonctionner l’application.

Confidentialité des données: Amazon va payer plus de 30 millions de dollars pour éviter des poursuites

Cybercriminalité: détenu aux Etats-Unis, le Français Sébastien Raoult espère toujours un « retour en France »

La star déchue des biotechnologies Elizabeth Holmes va en prison

Connaissez vous SEISMIC, la solution qui veut donner à vos commerciaux les contenus pertinents pour leur relation client

Le «sales enablement» est probablement un terme que vous n’avez jamais entendu ou très peu. Pourtant, ce concept se propage dans les équipes commerciales du monde entier. Le Sales Enablement est une approche marketing qui vise à fournir aux équipes commerciales les ressources, les outils, les informations et les formations nécessaires pour améliorer leur productivité, leur efficacité et leur performance.

Pour en parler, je reçois Romain Franczia, VP SEMEA de SEISMIC

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

CAPILLARY TECHNOLOGIES, une startup basée à Bengaluru qui propose un SaaS aidant les entreprises à gérer leurs programmes de fidélité, a levé 45 millions de dollars lors d’une série D, portant son financement total à environ 150 millions de dollars.

CORTEX, une startup qui propose un portail pour les développeurs travaillant sur des projets logiciels à grande échelle, a récemment levé 35 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B dirigé par IVP

LIGHTMATTER, une entreprise basée à Boston qui utilise la lumière pour le calcul en intelligence artificielle, vient de réaliser une levée de fonds de série C de 154 millions de dollars, avec la participation de Fidelity, GV et d’autres investisseurs.

MEASURABL, une startup basée à San Diego spécialisée dans les outils de gestion des empreintes carbone pour les propriétés, vient de réaliser une levée de fonds de série D de 93 millions de dollars, dirigée par Energy Impact Partners et Sway Ventures.

MAGIC, une entreprise spécialisée dans les solutions de développement de portefeuilles de cryptomonnaie personnalisés basés sur la blockchain, vient de réaliser une levée de fonds de 52 millions de dollars. Cette levée de fonds, menée par PayPal Ventures, s’est faite sur une valorisation inférieure à 500 millions de dollars.

La start-up de paiements basée à Dublin, NOMUPAY, formée à partir d’actifs de Wirecard et d’autres entreprises, a révélé avoir levé à ce jour 53,6 millions de dollars, dont environ 15 millions de dollars récemment. La société prévoit également de réaliser une levée de fonds plus importante prochainement.

FW MARKET

SALESFORCE a annoncé une augmentation de 11% de son chiffre d’affaires au premier trimestre, atteignant 8,25 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations qui tablaient sur 8,18 milliards de dollars. Au cours du premier trimestre, l’entreprise a restitué 2,1 milliards de dollars aux actionnaires sous la forme de rachats d’actions.

CROWDSTRIKE, startup spécialisée dans la cybersécurité, a annoncé une augmentation de 42% de son chiffre d’affaires au premier trimestre, atteignant 692,6 millions de dollars, dépassant ainsi légèrement les estimations qui tablaient sur 676,4 millions de dollars. De plus, le revenu récurrent annuel (ARR) a également connu une croissance de 42% par rapport à l’année précédente, s’élevant à 2,73 milliards de dollars. Cependant, cette croissance est moins rapide que celle observée au premier trimestre de l’année précédente, qui était de 61%.

La fintech MONZO enregistre une croissance spectaculaire de son chiffre d’affaires en 2023, avec une hausse de 131 % par rapport à l’année précédente, atteignant £355,6M. Le PDG TS Anil évoque une future introduction en bourse à Londres ou à New York, sans donner de détails précis sur le calendrier.

MOUVEMENTS

Rémi Bardoux après avoir accompagné Lydia, bascule chez EDENRED comme product advisor

Thomas Rousson rejoint les equipes commerciales de FIGMA

AGENDA

A ne pas manquer cette semaine: COMPUTEX, SAAS STOCK USA, Dublin Tech Summit

BON ANNIVERSAIRE!

Ethan Pierse (NFT Factory)

Benjamin Mestrallet (eXo Platform)

