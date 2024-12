La France au CES 2025 : Une délégation d’envergure mondiale portée par l’innovation technologique

Du 7 au 10 janvier 2025, Business France coordonne la deuxième plus grande délégation étrangère au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, l’un des principaux événements mondiaux dédiés aux technologies grand public. Cette année, la délégation française comptera 110 entreprises, dont 100 startups exposantes à l’Eureka Park et 10 entreprises innovantes au Pavillon Automobile situé au Las Vegas Convention Center.

Des secteurs clés portés par l’intelligence artificielle

Les pavillons français reflètent la richesse de l’écosystème French Tech et s’articulent autour de trois secteurs prioritaires : la santé, la GreenTech et la mobilité. Pour la première fois, l’organisation sectorielle du Pavillon France à l’Eureka Park met en lumière des thématiques innovantes comme la Smart Home, les Smart Cities ou encore la Retail Tech. En parallèle, le Pavillon Automobile au LVCC accueille des entreprises spécialisées dans les technologies liées aux véhicules électriques, à la conduite autonome et à la cybersécurité.

Parmi les startups présentes, 80 % découvrent le CES pour la première fois. Elles bénéficieront d’un accompagnement complet de Business France, incluant des sessions de préparation au marché américain, des ateliers de pitch, ainsi que des opportunités de mise en relation avec des décideurs de premier plan tels que BMW Group, Mitsubishi Electric et General Motors.

Chiffres clés de la délégation française :

130 000 visiteurs et 3 500 exposants au CES 2024

au CES 2024 110 startups françaises accompagnées, dont 80 % de primo-exposantes

Une couverture de 12 régions françaises

22 licornes françaises en 2024 et un objectif ambitieux de 100 d’ici 2030

Liste des exposants

Focus sur la HealthTech et la GreenTech françaises.

Le secteur de la santé représente 25 % des startups du Pavillon France. En 2023, les entreprises françaises du domaine ont levé près de 2 milliards d’euros, témoignant d’un écosystème dynamique et reconnu à l’international. La GreenTech n’est pas en reste avec des innovations de rupture dans la gestion énergétique, les technologies bas-carbone et la gestion de l’eau.

Une plateforme pour rayonner à l’international.

Didier Boulogne, directeur général délégué export de Business France, souligne : « En réunissant des entreprises parmi les plus innovantes dans des secteurs clés comme la santé et la GreenTech, nous mettons en lumière l’excellence française. Le CES représente une opportunité unique de renforcer la visibilité de nos startups et de promouvoir le savoir-faire technologique français à l’international. »

