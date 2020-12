Comment la biotech Afyren passe à l’échelle industrielle en ouvrant sa première usine

Afyren est une biotech qui produit des molécules biosourcées à destination notamment du marché de la nutrition humaine et de la cosmétique. Ces molécules ont pour objectif de réduire l’utilisation des dérivés pétroliers dans ces secteurs tout en réduisant considérablement les émissions de CO2. Nicolas Sordet, président cofondateur d’Afyren, annonce la construction de leur première usine : une bioraffinerie avec comme objectif le zéro déchet et le bas carbone dans la région Grand Est.

Afyren a été fondé en 2012. « Pendant ces 8 premières années, nous avions cet objectif industriel. Dans notre première usine, nous embaucherons une cinquantaine de personnes. Nous avons pour objectif de construire nos usines et de les opérer. Nous souhaitons construire deux usines complémentaires dans les prochaines années », revendique Nicolas Sordet.

Un financement de 80 millions d’euros

L’usine Afyren Neoxy est le fruit d’une joint-venture industrielle entre Afyren et le fonds SPI de Bpifrance qui détient 49% du capital. Un financement de plus de 80 millions d’euros provenant de soutiens publics et privés, dont notamment la Communauté Européenne, la Région Grand Est ont été nécessaires pour la réalisation de ce projet ainsi que deux ans de préparation.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Nicolas Sordet, président cofondateur d’Afyren :