Événements B2B: Digilinx (les BigBoss) poursuit sa diversification avec l’acquisition de Proximum365

Digilinx, la société française propriétaire des BigBoss, annonce l’acquisition de Proximum365, éditeur de la solution Vimeet et spécialiste des évènements dans le secteur de l’industrie. Cette opération intervient plus d’un an après la levée de fonds de 18 millions d’euros réalisée par Digilinx en juillet 2019, auprès du fonds parisien Montefiore Investment, qui en est devenu l’actionnaire majoritaire. Elle s’inscrit également dans la stratégie de diversification groupe.

Lancé en 2011 sous l’impulsion de Hervé Bloch, Digilinx est surtout connu pour sa marque les BigBoss, spécialisée dans les évènements B2B décontractés. À travers cette marque, Digilinx propose des évènements de trois jours, à la plage comme au ski, aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprises pour leur permettre d’alimenter leur réseau et de conclure des partenariats dans un cadre informel. Grâce à des algorithmes de matchmaking pour organiser les bonnes rencontres, les BigBoss a rencontré un certain succès auprès des acteurs de la Tech, avant de se diversifier dans de nombreux secteurs (tourisme et loisirs, mode beauté et retail, santé, RH, etc).

L’ambition de devenir « un leader incontesté»

Face à la crise du coronavirus et aux nouvelles exigences imposées aux acteurs de l’évènementiel, Digilinx a choisi d’investir dans Proximum365, à l’origine d’une technologie de rencontres entièrement digitales. « Après la levée de fonds, j’ai exécuté le plan de diversification et identifié rapidement Proximum365 comme étant un partenaire stratégique pour mener un projet industriel commun et constituer un leader technologique dans l’animation de communautés BtoB », explique Hervé Bloch.

Proximum365 produit des évènements dans de nombreux domaines, à l’instar de l’aéronautique, le spatial, la santé, la défense ou encore l’énergie. Mais son atout majeur dans ce contexte sanitaire réside dans sa solution de digitalisation d’événements « one-to-one ». Baptisée Vimeet, elle permet d’organiser des événements digitaux ou hybrides, pour soit ou pour un tiers.

« lesBigBoss et PROXIMUM365 réunissent des expertises technologiques, sectorielles et relationnelles clés pour accélérer sur la convention d’Affaires de demain, devenir un leader incontesté et écrire ensemble une nouvelle page de l’Événementiel BtoB et de l’animation communautaire premium », commente Renaud Simard Directeur Général co-fondateur de Proximum.